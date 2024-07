Segunda na TV: Skymed entre um Hotel do Rio e estrelas à mesa

CINEM A

Filomena

Cinemundo, 20h50

Irlanda, 1952. Numa sociedade profundamente conservadora, a jovem Philomena engravida. É enviada para um convento e forçada a dar o filho para adopção. Passados 50 anos (e muitas tentativas de reencontrar a criança), conhece Martin Sixsmith, um jornalista que se interessa pela sua história.

Baseado numa história real, relatada pelo próprio Sixsmith, Filomena tem realização de Stephen Frears e argumento de Steve Coogan e Jeff Pope. Foi nomeado para quatro Óscares: melhor filme, argumento adaptado, actriz principal (Judi Dench) e banda sonora original.

O Som ao Redor

RTP2, 22h54

A vida numa rua de classe média na zona sul do Recife altera-se após a contratação de uma milícia que oferece segurança privada. Para alguns, a sua presença traz tranquilidade; para outros é causa de tensão e mal-estar.

Estreia de Kleber Mendonça Filho na longa-metragem de ficção, O Som ao Redor valeu ao realizador pernambucano o prémio de melhor filme na 36.ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. O elenco inclui Irandhir Santos, Maeve Jinkings, W.J. Solha, Clebia Sousa e Gustavo Jahn.

SÉRIES

Hotel à Beira-Mar

RTP2, 22h01

A série dinamarquesa abre portas à sétima temporada. Estamos no Verão de 1940, e, embora funcionários e clientes queiram descansar das notícias da guerra, no conforto e luxo deste hotel empoleirado nas dunas à beira do Mar do Norte, não têm forma de lhes escapar, tendo em conta que o país se encontra sob ocupação da Alemanha nazi.

Boa Vizinhança

Star Comedy, 22h10

Arranca a sexta temporada da sitcom criada por Jim Reynolds, em que uma família branca do centro-oeste americano se muda para um bairro em Pasadena, Califórnia, e tenta integrar-se numa comunidade predominantemente negra. Na casa ao lado, mora o opinativo – mas já não tão desconfiado e teimoso – veterano do bairro. Max Greenfield e Cedric the Entertainer encarnam, respectivamente, os patriarcas dos Johnsons e dos Butlers.

Skymed

Star Life, 22h20

Estreia. Os serões de segunda-feira acolhem um novo drama médico, neste caso focado nas especificidades do resgate e socorro por via aérea, com todos os desafios, riscos e dilemas que estes profissionais enfrentam. É uma produção canadiana, criada por Julie Puckrin.

Hotel do Rio

RTP1, 22h42

Estreia. O título alude ao Hotel Parque do Rio, a unidade modernista de Ofir (Esposende) que o realizador João Canijo escolheu para rodar, durante a pandemia, o premiado díptico Mal Viver/Viver Mal e que, mais do que servir de cenário à história, funciona quase como personagem em si.

Esta minissérie de quatro episódios é “uma espécie de união dos dois filmes, mas com coisas novas que foram filmadas de propósito para a série”, revelou o cineasta. Trata-se de um drama de relações tóxicas e traumas geracionais, ora perspectivado pela família dona do hotel, ora pelos hóspedes que o frequentam.

GASTRONOMIA

Mesa Portuguesa… Com Estrelas com Certeza!

RTP1, 21h

O programa de gastronomia da RTP1 está de volta para uma nova temporada, pronto a levar mais uma rodada de “chefs de restaurantes com estrelas Michelin em Portugal” a viajar “pelo melhor das nossas mesas”. Vasco Coelho Santos é o protagonista do primeiro episódio, numa viagem pelos vários projectos que tem no Porto, incluindo o seu estrelado Euskalduna, além de “um salto ao tradicional Cozinha do Manel”.

Nos sabores dos próximos episódios entram os chefs Julien Montbabut, Arnaldo Azevedo, Carlos Teixeira, Paulo Alves, Louis Anjos, José Avillez, José Barroso, Diogo Formiga, Paulo Morais, Luís Brito, Pedro Pena Bastos e Cláudio Silva.

CULINÁRIA

Os Segredos da Tia Cátia

24Kitchen, 21h

Receitas frescas para o ano inteiro – eis a proposta de Cátia Goarmon para a abertura da 18.ª temporada dos seus “segredos” culinários. Esta fornada de episódios, além de vir recheada de novas receitas de pratos e sobremesas, é temperada pela presença de convidados como Toy, José Carlos Malato, Ana Galvão, Joana Latino, Sandra Almeida, José Figueiras, Mónica Jardim ou Pedro Pena Bastos. Para saborear de segunda à sexta.

MÚSICA

José Cid & Quinteto - Concerto Solidário Novo Futuro

RTP2, 1h33

A 10 de Setembro de 2020, a Meo Arena foi palco de mais um concerto solidário em prol da Associação Novo Futuro, que apoia crianças e jovens em dificuldades. O anfitrião foi o veterano José Cid, que se prontificou a visitar, com o seu quinteto, canções como 20 anos, Um grande, grande amor, Minha música ou Ontem, hoje e amanhã.