Morreu a actriz Shannen Doherty, a Brenda da série Beverly Hills 90210

Shannen Doherty, actriz que marcou o imaginário pop da televisão americana (e não só) nos anos 1990 com a personagem de Brenda na série Beverly Hills, 90210 (Febre em Berverly Hills, na versão portuguesa), morreu este sábado de cancro da mama, aos 53 anos, avança a revista People. Fora diagnosticada com a doença em 2015.

“É com o coração pesado que confirmo o falecimento de Shannen Doherty. Ela perdeu a sua batalha contra o cancro após muitos anos de luta contra a doença”, confirmou Leslie Sloane, publicista de longa data de Doherty, numa declaração feita em primeira mão à People, este domingo.

Nascida em Memphis, Tennessee, e criada em Los Angeles a partir dos sete anos, a actriz norte-americana começou a sua carreira em séries de televisão produzidas pela NBC, como Little House on the Prairie (Uma Casa na Pradaria, 1974-1983); Voyagers!, série de ficção científica da década de 1980; ou Our House (1986-1988), série dramática centrada na família Witherspoon que valeu a Doherty várias indicações para o prémio Young Artists Awards, destinado a apoiar jovens artistas de televisão, cinema, teatro e música.

Mas foi em Beverly Hills, 90210 que Shannen Doherty se fez actriz por inteiro e escalou para o estrelato. No papel de Brenda Walsh, era uma das protagonistas da série, ao lado do irmão gémeo Brandon (interpretado por Jason Priestley), um dos galãs da zona de Beverly Hills. Fenómeno da cultura pop na década de 90, com dez temporadas transmitidas pela Fox entre 1990 e 2000, Beverly Hills 90210 era uma série juvenil que retratava as vidas de adolescentes e jovens adultos privilegiados de um dos bairros mais exclusivos da Califórnia ("90210" refere-se a um dos cinco códigos postais de Beverly Hills).

Pioneira no género televisivo “drama adolescente”, um dos mais produzidos e consumidos actualmente, Beverly Hills, 90210 levou para a televisão de massas assuntos considerados tabu, como a violência sexual, a homofobia, o racismo, a violência doméstica, os distúrbios alimentares, o suicídio, a gravidez na adolescência e a sida.

Apesar do sucesso, Shannen Doherty abandonou a série em 1994, devido a um desentendimento com a actriz e colega Jennie Garth, entre outros conflitos com o restante elenco. Em 2019, aceitou participar no reboot da série, incarnando a versão adulta de Brenda. O programa acabou por ser cancelado ao fim da primeira temporada, por causa das baixas audiências.

Depois de Beverly Hills, 90210, a actriz americana voltou a ter um papel de destaque na série Charmed (As Feiticeiras), exibida entre 1998 e 2006, na qual interpretava a protagonista Prue Halliwell, a mais velha de três irmãs que descobrem que são bruxas. Doherty dirigiu também vários episódios desta série, da qual saiu em 2001, no final da terceira temporada.

No cinema, participou em filmes como Girls Just Want to Have Fun (1985), Heathers (1988) ou Mallrats (1995). Apareceu duas vezes na revista Playboy, em 1994 e 2003.

Desde que foi diagnosticada com cancro da mama, Doherty fazia questão de falar publicamente sobre a doença e sobre a evolução da sua situação. Em 2020, anunciou que o cancro estava no estádio IV. Foi submetida a vários tipos de tratamento e acabou por fazer uma mastectomia e, consequentemente, quimioterapia e radioterapia. Em Janeiro de 2023, partilhou que, segundo os resultados de uma TAC, as metástases tinham chegado ao cérebro.

“O cancro tem fases. Choque, negação, aceitação, raiva, ressentimento, rebelião, medo, apreciação, beleza”, escreveu em 2017 na sua página de Instagram. “O cancro está connosco para sempre. Aqueles que o viveram sabem que, mesmo que lhe tenhamos dado um pontapé no rabo, ele continua a ter impacto na nossa vida, de forma positiva e negativa. Ainda se pode agarrar a vida e viver, viver, viver, viver.”

