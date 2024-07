EA Live volta a dar música e vinho na Cartuxa numa edição quase esgotada

O EA Live, festival nas vinhas da Adega Cartuxa, em Évora, está de volta para a sua 7.ª edição, com música portuguesa e vinho durante dois fins-de-semana, a 12 e 13 de Julho e entre 18 e 20 de Julho. O festival começou ontem, 12 de Julho, com um concerto esgotado de Os Quatro e Meia. Hoje, sábado, é a vez de José Cid, o único concerto do festival com bilhetes ainda disponíveis. Este ano, o evento terá uma versão alargada, de cinco dias.

A edição de 2023, também esgotada, aconteceu durante quatro dias e também contou com Os Quatro e Meia, que abriram agora o festival. Este ano, a organização acrescentou mais um dia de festa, porque “a adesão tem sido muito grande”, explica Humberto Fernandes, responsável de comunicação. “É uma experiência que marca a Adega Cartuxa. É uma iniciativa única, se virmos que é a aposta de uma só marca de vinhos.”

O festival, que conta 1100 lugares marcados numa plateia ao ar livre em cada noite de concertos, inclui também uma prova de três vinhos EA à escolha e um copo de oferta. Antes da actuação dos cabeças de cartaz, sobem ao palco cinco artistas emergentes, escolhidos através de um concurso de bandas lançado pela marca em Junho.

No cartaz, perfilam-se também os nomes de Miguel Araújo e António Zambujo (dia 18), Mariza (dia 19) e GNR (dia 20). Este ano, além dos bilhetes de um dia (a partir de 27,5 euros), a organização disponibilizou também um passe de dois dias de concertos (a partir de 50 euros).

"O EA Live tem evoluído de forma a dar resposta ao crescente interesse do público que, ano após ano, acorre a Évora para viver uma experiência de marca promovida pela Adega Cartuxa, neste caso, focada no vinho EA", diz João Luís Nunes, administrador da Fundação Eugénio de Almeida, que detém a Cartuxa.

Só no ano passado, a Adega Cartuxa contabilizou cerca de 30 mil visitantes, quase mais 40% do que em 2022. Este ano, em Abril, abriram um novo espaço de enoturismo no centro de Évora, no Páteo de São Miguel, com provas de vinhos e uma visita histórica sobre a Fundação Eugénio de Almeida.

Os bilhetes para o EA Live Évora começam nos 27,50 euros e estão à venda em ealive.com.pt