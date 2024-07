Burla “Pig Butchering”. Promessa de ganhar dinheiro fácil leva jovem a perder 3500 euros

A Polícia de Segurança Pública (PSP) tem vindo a alertar para a burla Pig Butchering (abate de porcos), um esquema que já lesou milhares de pessoas em todo o mundo e em muitos milhões de euros. Esta burla tem este nome porque as vítimas são comparadas a porcos engordados para o abate. O fenómeno em Portugal tem surgido através de uma simples mensagem no telemóvel, nas redes sociais e até em sites de encontros. Só este ano, a PSP recebeu, até Julho, 692 queixas, quando no ano passado, entre Janeiro e Dezembro, não ultrapassaram as 28.

