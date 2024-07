Caminhos de negociação a percorrer para um Orçamento do Estado aprovado

Por mais que o líder do PS, Pedro Nuno Santos, queira sacudir a pressão que sobre si tem sido feita, para que o PS admita, desde já, que viabiliza a proposta de Orçamento do Estado para 2025 que o Governo de Luís Montenegro irá apresentar na Assembleia da República até 10 de Outubro, esta permanece activa e mantém a tensão na vida política portuguesa. Esta semana voltou a ser dominada pelo pingue-pongue de declarações públicas à comunicação social, em que quer o primeiro-ministro, quer o secretário-geral dos socialistas prolongaram uma espécie de conversas de surdos sobre as condições para um eventual entendimento em relação às contas do Estado para o próximo ano.

