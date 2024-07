Governo hesita pedir fiscalização sucessiva do IRS para não prejudicar relação com Belém

Caso o Presidente promulgue o diploma do PS para baixar o IRS, o executivo da AD admite pedir a fiscalização sucessiva da medida, mas poderá não o fazer para salvaguardar relacionamento com Marcelo.

As muitas declarações de membros do Governo sobre o projecto do PS para reduzir o IRS até ao 6.º escalão foram deixando no ar a ideia de que poderia ser feito um pedido de fiscalização sucessiva do diploma caso o Presidente da República o viesse a promulgar. No entanto, o PÚBLICO apurou que essa é uma posição ainda longe de estar fechada, até porque o executivo pretende manter com Belém o melhor relacionamento institucional possível, admitindo, num cenário de promulgação, nada fazer para não afrontar Marcelo Rebelo de Sousa.