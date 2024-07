Reflexões em Berlim sobre a longevidade centenária

Recentemente, em Berlim, participámos em vários eventos da Semana da Longevidade. Os organizadores planeiam realizar este evento anualmente, com o objetivo de transformar a capital da Alemanha num polo mundial de referência para investidores, investigadores, empreendedores e empresas na vanguarda de iniciativas alinhadas com uma visão de futuro sintetizada no termo "Nova Longevidade". Mas o que exatamente significa esta expressão?

Envelhecer é um facto inevitável e implacável. No entanto, existem evidências claras de que a esperança de vida humana está a aumentar de forma constante e contínua. Economistas e demógrafos reconhecem que viver até 100 anos pode tornar-se o novo normal para as futuras gerações.

As investigações científicas evidenciam duas verdades. Primeira, estamos a viver mais e a envelhecer em melhor forma do que as gerações anteriores. Segunda, uma novidade que a maioria das pessoas ainda não compreendeu é que está a ficar claro que os 50 anos podem sinalizar o início da segunda metade da vida adulta.

Os boomers, aqueles nascidos entre 1955 e 1965, estão longe de se considerarem idosos carentes de cuidados especiais de saúde. A geração que criou o rock’n’roll e esteve envolvida em movimentos cívicos e transformações sociais importantes, que em Portugal teve o seu momento de maior esplendor na Revolução dos Cravos, tem agora a chance e o desafio de aproveitar este bónus de longevidade de quase três décadas e reinventar a reforma.

Mas existem outros pontos de vista que precisam ser entendidos. A Semana da Longevidade em Berlim teve uma presença marcante de representantes da geração do milénio. E isso trouxe-nos uma perspetiva diferente da nossa, como boomers.

Este é um mundo muito desafiador para as novas gerações. A geração do milénio, nascida entre o início da década de 1980 e meados da década de 1990, já começa a sentir o peso dos anos. Muitos sentem-se estressados e frustrados. Espremida pela chegada da geração Z, que entrou no mercado de trabalho juntamente com a pandemia, a geração do milénio sente que não consegue atingir a estabilidade financeira dos seus pais e começa a preocupar-se com o envelhecimento, envolvendo-se em projetos de longevidade.

Na perspetiva da geração do milénio presente na Semana da Longevidade de Berlim, o envelhecimento é visto como uma doença. Assistimos, na sede da Google em Berlim, a uma série de apresentações de start-ups cujo objetivo central era a busca de meios para tentar travar o processo de envelhecimento. Vimos uma sucessão de jovens empreendedores da área de biotecnologia apresentando projetos com diversas inovações tecnológicas e drogas, desde substituição de partes do corpo até criopreservação. Na visão dos empreendedores, esta última seria uma alternativa para lidar com doenças incuráveis por meio do congelamento do corpo, aguardando uma cura futura.

Foi neste contexto que subiu ao pódio uma empreendedora a procurar investidores para a sua start-up, que ajuda mulheres da geração do milénio a ganhar tempo e formas de controlar o processo natural da maternidade, com destaque para a popularização do congelamento de óvulos. Segundo ela, esta é uma das alternativas para as mulheres se tornarem mais independentes dos marcos da sociedade patriarcal, podendo dedicar mais tempo à carreira e adiar a maternidade. Apresentou como clientes principalmente as grandes empresas do Silicon Valley, que já viabilizam essa alternativa como um benefício adicional de carreira.

A proposta pareceu-nos um pacto faustiano com as funcionárias, que estariam melhor se lhes fosse viabilizada a oportunidade de mais tempo para a vida familiar e pessoal, para que tanto maternidade quanto paternidade fossem mais compatíveis com a carreira corporativa.

A conclusão é que tanto boomers como a geração do milénio precisam cocriar modelos de estilo de vida para abraçar as oportunidades trazidas pela Nova Longevidade. É necessária uma mentalidade inovadora, tanto individual como coletiva. Precisamos de instituições e ferramentas que promovam novos estilos para a vida adulta, seja para os que entram na idade reprodutiva, seja para os pós-50.

A instituição da reforma foi criada na Alemanha em 1889 pelo chanceler Bismarck e, desde então, a esperança de vida aumentou mais de trinta anos. Inventada para proteger os idosos nos últimos anos de vida, a reforma tradicional precisa ser reinventada e repactuada. Se a entrada nos 60 não é o capítulo final da vida, precisamos de um novo horizonte inspirador.

O primeiro passo é reunir aqueles que já estão a navegar a vida após os 50 e começar a construir uma nova narrativa sobre as fases da vida e catalisar um novo pacto intergeracional com uma nova perspetiva para a vida centenária. Chegar aos 50 anos pode marcar o início de uma emocionante segunda metade da vida adulta, uma jornada cheia de aventuras, com muito tempo para contínuo autodesenvolvimento e realizações.

