Dilemas éticos: porque devem afinal as “maçãs podres” ser retiradas do cesto

Numa breve consulta online, apercebemo-nos, sem dificuldade, qual a real origem e significado do conceito de “dilema”.

Etimologicamente derivado do latim dilemma mais atos, proposição ambígua, traduz uma alternativa em que não uma há opção satisfatória ou, se preferirmos, a existência de uma conjuntura difícil, sem uma saída conveniente ou, ainda, uma escolha igualmente exigente entre duas possibilidades.

O dilema coloca-nos, em síntese, numa encruzilhada, habituados que estamos a ver e a subsumir, na implacável esquadria da norma, os nossos (e os dos outros) comportamentos diários, quer seja no plano profissional, quer seja no plano pessoal.

Já a ética refere-se aos princípios que pautam as nossas ações e enformam as nossas decisões e, da mesma forma, das organizações em que desenvolvemos a nossa atividade, razão pela qual nos referimos em regra a uma ética pessoal e a uma outra, dela não dissociada, designada de ética organizacional.

A ética pessoal enforma a ética organizacional. É, por assim dizer, a base fundacional da ética organizacional ou, se quisermos, numa taxonomia médica, o seu ADN.

Pessoas eticamente tóxicas (ou maçãs podres como usualmente as prefiro denominar) que desenvolvem a sua atividade de modo eticamente reprovável dentro das organizações, minam e contaminam todos os que estão à sua volta, ainda que estes atuem de forma eticamente proba e íntegra.

Não há, nesta exata medida, uma ética organizacional na sua verdadeira aceção e substância quando as pessoas que corporizam e irrigam a “corrente sanguínea” dessas organizações, dando-lhe vida e substrato, são elas mesmas eticamente reprováveis e pouco recomendáveis.

Uma ética não vive pois sem a outra.

Pretender olhar parcelarmente o fenómeno é um erro de gestão na liderança das modernas organizações públicas e privadas.

É, aliás, porque elas se encontram intrinsecamente ligadas, que os cuidados com as “maçãs podres” devem ser especialmente redobrados, procurando, desse modo, mitigar, ou eliminar mesmo, os custos elevados que em regra se associam ao risco reputacional.

Se é verdade que podemos ter o cesto de maçãs cerzido com os materiais mais nobres, de que afinal nos servirá o mesmo se no seu interior jazer, ao fim e ao resto, a maçã mais podre e putrefacta que alguma vez pudermos imaginar?

Para evitar as “maçãs podres”, devem as lideranças, quando não sejam elas mesmo as “maçãs podres” da organização, promover, desenvolver e estimular, de forma participada e inclusiva, uma efetiva e real cultura de integridade, dado ser esta a parte mais relevante da cultura organizacional.

Aqui chegados, perguntarão então os nossos leitores o que têm afinal a ver as “maçãs podres” com ética e, em particular, com os dilemas éticos?

A questão é simples e não enfrenta, no nosso entendimento, dificuldades de maior.

Por regras, as “maçãs podres” organizacionais não conhecem quaisquer “dilemas éticos”, dado que para elas, o caminho que se abre é apenas um: o errado e eticamente reprovável.

Como não racionalizam as suas ações, e sobretudo o impacto que as mesmas podem assumir no interior das organizações em que desenvolvem a sua atividade, o espaço de progressão destas “maçãs podres” é sempre unidirecional e rumo ao precipício, delas e das organizações de que se servem, ao invés de servir, como aliás seria expetável.

Por tudo isso, e contrariamente aos que enfrentam dilemas éticos e que como tal devem ser ajudados pela organização a decidir qual o melhor caminho a seguir, as “maçãs podres” têm, simplesmente, de ser extirpadas do cesto organizacional, oxigenando o ambiente e assim criando efetivas condições para que os dilemas éticos dos que efetivamente os experienciam, possam ser resolvidos da forma mais eficaz e adequada, assim se logrando preservar a sua ética e integridade enquanto pessoas e, sobretudo, a ética das organizações que diariamente aceitaram servir.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico