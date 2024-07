Ranking das escolas, uma injustiça

Um ranking baseado nas notas de exames, além de ser uma injustiça, pouco ou nada reflecte o trabalho feito numa escola. Já há vários anos, Joaquim Azevedo pretendeu inverter esta forma de classificar escolas baseada em investigação científica, tendo em conta factores socioeconómicos e percurso anterior… A Fundação Manuel Leão tinha uma avaliação – programa AVES –, na qual entravam escolas públicas, cooperativas e particulares, em que se avaliava sem se fazer qualquer ranking, pois pretendia-se verificar o valor acrescentado na formação do aluno. Cada escola recebia um relatório que trabalhava do modo que melhor entendesse.

Contudo, não deixa de ser verdade que a escola pública tem vindo a perder o reconhecimento público pela degradação que tem tido face às constantes alterações de políticas e o que se pretende no trabalho inútil que muitas vezes é solicitado aos professores, bem como ao mau trabalho realizado por algumas forças sindicais, nomeadamente no processo de contratação/colocação de professores, não tendo havido a coragem de alterar o que está mais que provado que não funciona.

Alguma razão há para não haver quem pretenda ser professor. Está em causa a instabilidade do corpo docente, condição essencial para o sucesso, como já muitas vezes referiram os directores das escolas. Quer se queira, quer não, é muito devido às instabilidades impostas ao ensino público que quem tem possibilidades económicas opte por ter os seus filhos no privado. Falo com conhecimento pessoal: quatro professores no 3. º ano é o caos. Seriar por notas é já muito sabido que pouco reflecte sobre as capacidades.

Lembro o discurso de um professor numa faculdade de engenharia, que referia que os alunos de 14/15 seriam os melhores profissionais. Muito mais importante do que estas classificações é a grande dificuldade de, em Portugal, conseguirmos ter uma escola inclusiva, como refere a última publicação de professor Joaquim Azevedo. Ou, recordando Santana Castilho, onde a disciplina e a exigência devem ser paradigma (…).

António Barbosa, Porto

As balas de prata

Seria interessante fazer uma lista de notícias anunciando o envio para a Ucrânia de novas armas, apresentadas como capazes de ganhar a guerra. Em que é que os lançadores de foguetes Himars, as baterias de defesa aérea Patriot, os tanques Abrams e os mísseis ATACMS alteraram as linhas de defesa? Onde param os famosos tanques Leopard, que iam garantir o êxito da contra-ofensiva ucraniana? Agora reaparecem os caças F16, a nova bala de prata que a NATO promove como capaz de resolver favoravelmente o conflito: agora é que vai ser, afirmam mais uma vez. Olhando para o mapa que o ISW – Institute for the Study of War todos os dias apresenta sobre a evolução do conflito, o que vemos há muitos meses é um muito lento avanço das forças russas, a partir de mais de 1000 km de linhas de trincheira. O que vão fazer os F16 a essas trincheiras?

Mais uma vez, a resolução do conflito exige mais uns milhares de milhões da UE, a que o nosso ministro da Defesa até já chama investimento, porque vai permitir desenvolver uma indústria de guerra em Portugal, que para isso já tem 6256 milhões disponíveis para gastar até 2029. Entretanto, os agricultores vão continuar a fazer manifestações, os jovens continuarão à procura de casa, a extrema-direita, que venceu em número de votos em França, vai continuar a explorar a incapacidade de os governos europeus resolverem os seus problemas, em vez de avançarem para um processo de paz, e caminharem alegremente para o abismo. Como dizia um cartoon da Mafaldinha, vamos dizer que o cérebro é uma app, porque assim talvez as pessoas o comecem a usar.

José Cavalheiro, Matosinhos

Outra vez os círculos uninominais

Toda a comunicação social noticiou a grande vitória da União Nacional em França nas eleições europeias e, depois, a sua derrota nas legislativas. Ficou em 3.º lugar. Esqueceram-se foi de dizer que em ambas as eleições a União Nacional teve mais votos que as outras forças políticas. A diferença entre as duas eleições reside no facto de nas europeias haver um círculo eleitoral único para toda a França e nas segundas as eleições se realizarem por círculos uninominais, embora em duas voltas.

Para quem, como eu, considere que os parlamentos devem ser um retrato tão fiel quanto possível do eleitorado, fica aqui a prova de que os círculos uninominais conduzem a distorções entre os parlamentos e o eleitorado. Politicamente, gostei que a direita de Le Pen tivesse tido tão mau resultado nas legislativas, mas acho que a vontade do eleitorado francês não foi respeitada.

Carlos Anjos, Lisboa