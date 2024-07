Saúde: uma ministra a ganhar tempo ou (antes) a perder

Desde que chegou ao Ministério da Saúde, Ana Paula Martins somou alguns pontos negativos numa área sensível, mas fundamental, tanto para as populações como para a estratégia do Governo.

Uma parte importante da oposição feita pelo PSD ao Governo do PS concretizava-se pelas críticas veementes ao estado do Serviço Nacional de Saúde. Luís Montenegro chegou a acusar o executivo de gerar “intranquilidade” no SNS e apontou António Costa como o responsável máximo pelo “caos” instalado ao fim de anos no executivo.