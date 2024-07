A melhor banda deste século cheio de bandas muito boas – os Fontaines D.C. – está a aproximar-se do pico de qualidade, ou já lá está, com o álbum Romance à beira de ser lançado.

Estão a morrer as bandas. As bandas, como quem diz, porque passadas tantas décadas, com as bandas já à beira da morte, ainda não sabemos como chamar os conjuntos ou grupos musicais do pop e do rock, tipicamente com quatro ou cinco elementos, em que pelo menos dois tocam guitarra.