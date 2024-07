Europeu de futebol com final inédita

Espanha e Inglaterra vão decidir, neste domingo, quem é o novo campeão europeu de futebol. Os espanhóis chegam à final com o estatuto de favoritos. Têm praticado o melhor futebol deste Europeu e não têm nenhuma derrota. Já a Inglaterra, apesar de um conjunto de jogadores excepcional, atinge a final do Euro 2024 com vários jogos a serem decididos in-extremis. As suas exibições ainda não convenceram, mas a hipótese de conquistar o seu primeiro Europeu pode ser muito inspirador. Domingo à noite se saberá.

Um pouco mais tarde, do outro lado do Atlântico, Colômbia e Argentina também vão lutar por um título continental. A final da Taça Libertadores da América será disputada entre estes dois países na madrugada de segunda-feira.

Por cá, os clubes portugueses preparam a próxima época, realizando os seus estágios de pré-temporada. A semana vai reservar vários jogos particulares. Já oficiais são as partidas relativas à segunda mão da primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e da Liga Europa que se vão disputar nas terça e quarta feiras no caso da Champions e na quinta-feira no caso da segunda mais importante prova de clubes da UEFA.

À margem do futebol, as finais feminina e masculina de Wimbledon sucedem este fim-de-semana, sendo que na variante feminina ela será disputada já este sábado e terá uma vencedora inédita: ou Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova. Na variante masculina, domingo, o embate será um duelo de titãs: Novak Djokovic e Carlos Almaraz.

No ciclismo, é o Tour que vai continuar a dominar a semana, com Pogacar, Vingegaard e Evenepoel a serem os melhores posicionados para discutirem a vitória final e o português João Almeida a ocupar o quarto posto.

Já nos desportos motorizados na quinta-feira arranca o Rali da Letónia, 8.ª prova do Mundial.

