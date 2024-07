Salve quem puder: a vida

1. Centenas de novas partes humanas estão mais uma vez por recolher, nesta manhã de Julho em Gaza. Dezenas de corpos foram retirados, somam-se à contagem da guerra (38.345 mortos), mas os soterrados vão somar-se ao total muito maior que continuamos a desconhecer (186.000 mortos segundo a recente “estimativa conservadora” na revista médica The Lancet, leiam online). E depois há os pés e as pernas, os braços e as mãos, todas as partes que foram pelos ares, ou terão de ser amputadas para salvar os feridos, e assim se somam a outra contagem: a da maior geração de amputados, tantos deles crianças, diante dos nossos olhos.

