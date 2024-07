Musk fez donativo a grupo que trabalha para eleger Trump, noticia a Bloomberg

O bilionário Elon Musk, que tem vindo a intensificar críticas ao Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um donativo a um grupo político que trabalha para eleger o candidato rival Donald Trump, noticiou a Bloomberg na sexta-feira, citando fontes anónimas.

O artigo não indica quanto Musk doou, mas detalha que foi "uma quantia considerável" dada a um grupo chamado America PAC.

A Bloomberg avançou que o PAC – um grupo que pode receber contribuições ilimitadas para actividades políticas – deverá divulgar a sua lista de doadores a 15 de Julho.

Em Março, Trump, antigo presidente dos EUA que deverá ser formalmente nomeado na próxima semana como candidato do Partido Republicano para as eleições de 5 de Novembro, reuniu-se com Musk e outros doadores abastados.

Em resposta às notícias sobre a reunião, Musk, nascido na África do Sul, publicou no X: "Para que fique bem claro, não estou a doar dinheiro a nenhum dos candidatos a Presidente dos EUA". Em Maio, Musk também desmentiu as notícias dos meios de comunicação social segundo as quais teria havido conversações sobre um potencial papel consultivo para ele numa eventual presidência de Trump.

Musk não respondeu ao pedido de comentários da Reuters.

O porta-voz da campanha de Biden, James Singer, disse que Musk sabe que Trump é "um idiota que vai vender a América, reduzindo os seus impostos e aumentando os impostos da classe média em 2500 dólares".

"Joe Biden tem enfrentado pessoas como Elon e lutado pela classe média durante toda a sua carreira – e é por isso que vai ganhar em Novembro", afirmou Singer num comunicado.

Nos últimos anos, Musk tem vindo a aderir mais ao Partido Republicano, o que tem afectado a reputação e as vendas da Tesla, a maior fonte da sua riqueza. No mês passado, Trump reiterou a sua promessa de abandonar imediatamente o "mandato" da administração Biden para apoiar a indústria dos veículos eléctricos. Mas acrescentou: "Sou um grande fã de carros eléctricos. Sou fã do Elon".

"Ele faz um trabalho incrível com a Tesla", disse ainda.

Musk disse que tiveram "algumas conversas" e que Trump é um "grande fã dos Cybertrucks", referindo-se às pickups eléctricas da Tesla.

Embora tenha criticado publicamente as políticas de Biden em matéria de imigração e de veículos eléctricos e até mesmo a sua idade, Musk não fez qualquer apoio formal e Trump disse que não sabia se tinha o apoio de Musk.

Também apoiou comentários anti-semitas no X, embora Musk tenha negado ser anti-semita.

As opiniões de Musk prejudicaram a sua posição junto de alguns consumidores, de acordo com um inquérito da CivicScience apresentado em exclusivo à Reuters.