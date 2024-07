Trump ferido em ataque a tiro em comício. Biden condena violência “doentia”

Donald Trump, o candidato republicano às presidenciais norte-americanas de Novembro, ficou ferido num ataque a tiro, este sábado, num comício na Pensilvânia. O ex-Presidente foi imediatamente escoltado e retirado do palco por elementos dos serviços secretos, com sangue na orelha direita. Trump recebeu assistência médica e encontra-se fora de perigo, informa fonte oficial da campanha republicana. O candidato terá sido ferido por estilhaços e não por uma bala.

Registam-se duas mortes na sequência do ataque: um apoiante de Trump que assistia ao comício e o presumível atirador, abatido pelos serviços secretos. Informações preliminares indicam que o atirador estava no telhado de um edifício fora do perímetro de segurança do comício. O acesso a este tipo de eventos políticos é habitualmente feito sob fortes medidas de segurança, incluindo a revista de qualquer pessoa que entre no recinto.

O Presidente norte-americano e adversário de Trump nas próximas eleições, o democrata Joe Biden, reagiu a partir do Delaware. “Não há lugar para este tipo de violência na América. É doentio”, disse. Biden acrescentou que tentou falar directamente com Trump, mas que este estava a receber cuidados médicos. "Planeio falar com ele brevemente", disse.

"Estou a rezar por ele, pela sua família e por todos os que estavam no comício, num momento em que aguardamos por mais informações", escreveu ainda o Presidente norte-americano na rede social X.

Fontes do Partido Republicano no local citadas na imprensa norte-americana relatam que foram ouvidos vários disparos e que foram atingidas pessoas na plateia. Vídeos e excertos de transmissões televisivas partilhados nas redes sociais mostram o momento em que o som de disparos é ouvido, com vários elementos dos serviços secretos a correrem para o palco e a rodearem Trump.

Após os disparos, e escudado por agentes dos serviços secretos, o candidato dirigiu-se à multidão com um punho erguido e a cara ensanguentada.

De acordo com informação dos Serviços Secretos dos Estados Unidos citada pela agência Reuters, foi já aberta uma investigação por tentativa de homicídio, com esta entidade a remeter para mais tarde qualquer informação relacionada com o caso.

A comitiva de Donald Trump saiu do local do comício a grande velocidade, segundo mostram imagens captadas por residentes.

Figuras públicas e políticos mostram apoio

Várias figuras públicas e políticos que apoiam Trump já vieram, entretanto, expressar o seu apoio e o desejo de rápidas melhoras para o candidato. A que mais se destaca – até porque até agora tinha preferido não dizer directamente que apoia Trump – é a de Elon Musk, CEO da Tesla. “Apoio completamente Trump e espero que recupere rapidamente”, disse numa publicação da rede social X, antigo Twitter.

Também o senador pela Flórida, Marco Rubio, deixou uma mensagem no X: “Estou a rezar pelo Presidente Trump e por todos os que estavam no comício hoje”. JD Vance, senador do Ohio pediu igualmente a todos para “que se juntem a ele a rezar pelo Presidente Trump”. “Espero que estejam todos bem”, disse.

“Sabemos todos que o Presidente Trump é mais forte do que o seus inimigos. Mostrou-se isso hoje”, escreveu também o governador de Dakota do Norte, Doug Burgum. Também o senador pela Carolina do Sul, Tim Scott, a governador da Dakota do Sul Kristi Noem, a represente para Nova Iorque Elise Stefanik e o senador Bill Hagerty fizeram apelos semelhante nas redes sociais.

Várias figuras do mundo democrata uniram-se a condenar a violência vivida este sábado no comício. Bernie Sanders diz que a "violência política é absolutamente inaceitável", desejando rápida recuperação a Trump e a todos os afectados.