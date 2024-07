Biden “ressuscita” no contra-ataque e indigna-se contra a imunidade de Trump

Joe Biden deu um “show” de energia e vitalidade num comício em Detroit, Michigan, na sexta-feira à noite, ressuscitando no contra-ataque contra Donald Trump, a quem acusou de estar “inapto” para o cargo, perante apoiantes que gritaram “lock him up!”.

Depois de duas semanas de pânico democrata devido ao seu desempenho no debate contra Donald Trump e debaixo de intensa pressão para desistir da candidatura, com cortes nos donativos e quedas nas sondagens, o Presidente dos EUA mostrou-se “enérgico” e “impetuoso”, nas palavras do Washington Post e do New York Times, e garantiu que está para ficar.

“Sou o candidato do Partido Democrata, o único democrata ou republicano que já derrotou Donald Trump”, disse, recebendo de volta um coro de cântico: “Não vás, Joe”, “Não desistas”. “E vou vencê-lo novamente”, garantiu. “Eu conheço-o. Donald Trump é um falhado.”

Num comício perante 2000 apoiantes, Biden notou como o país está fixado nas suas gaffes quando do outro lado há um candidato que foi condenado num processo criminal, referindo ainda as acusações contra ele, segundo a descrição do diário The Washington Post. “Eles martelam-me porque às vezes confundo os nomes. Mas adivinhem? Donald Trump tem um livre-trânsito”, afirmou.

Colocando os “holofotes” sobre Donald Trump, lamentou que o seu adversário beneficie de imunidade, mesmo após as condenações criminais em Manhattan por 34 acusações de fraude empresarial, as investigações em curso sobre a sua tentativa de derrubar as eleições de 2020 e até a condenação por difamação num caso de violação.

“Trump violou-a”, declarou Biden, lendo o veredicto do processo em que Trump foi condenado por difamar a escritora E. Jean Carroll, que o acusou de a ter violado. “Prendam-no!” (“Lock him up!”) gritavam os apoiantes, descreve o New York Times – uma inversão dos gritos dos apoiantes de Trump (e do próprio Trump) em 2016 relação à candidata democrata Hillary Clinton, então secretária de Estado, que acusavam de ter escondido comunicações. Clinton nunca foi acusada por qualquer crime.

Num discurso de meia hora, Biden apresentou uma visão para os primeiros 100 dias do seu segundo mandato, uma resposta às críticas de que tem sido vago sobre o que fará se for reeleito: a transformação da decisão do caso Roe v. Wade, sobre o aborto, em lei federal, a promulgação da lei John Lewis sobre os direitos de voto, a expansão e o reforço da Segurança Social e do Medicare e a proibição de armas de assalto.

A caminho do comício, Biden passou por um evento de organização da campanha num bar num subúrbio de Detroit, brincando duas vezes sobre a sua idade e terminando os seus comentários de 14 minutos com uma afirmação peremptória: “Garanto-vos que estou bem.”

New York Times: Trump não está apto para a Presidência

Num artigo com uma apresentação visual diferente do habitual – letras brancas num fundo negro – o Conselho Editorial do diário The New York Times declarou, na quinta-feira, que Donald Trump não está apto a ser Presidente: é “perigoso nas palavras e acções” e põe-se “a si próprio acima do país”.

O texto não poupa o Partido Republicano, “que já foi um grande partido” mas “agora serve os interesses de um homem”, um homem “cujos valores, temperamento, ideias e linguagem são directamente opostas ao que tornou este país grande. (“what made this country great”, no original, o que faz lembrar o slogan político de Trump “make America great again”).

“Trump mostrou um carácter indigno das responsabilidades da Presidência. Demonstrou uma falta de respeito total pela Constituição, pelo Estado de direito e pelo povo americano”, e por isso pode “representar um perigo para o país, a sua força, e o seu carácter nacional”. É também por isso, segue o artigo, que os democratas estão – “e bem” – a levar a cabo um debate sobre se Biden é a pessoa certa para disputar a eleição.

O artigo segue-se a um outro pelo mesmo órgão de comunicação social após o debate entre Biden e Trump em que defendia que não se recandidatar à presidência dos Estados Unidos “é o melhor serviço público que Biden pode prestar”.