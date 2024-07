Ataque israelita mata mais de 70 palestinianos em Khan Younis, segundo o Hamas

Um ataque israelita numa zona de deslocados perto da cidade de Khan Younis, Sul da Faixa de Gaza, matou pelo menos 71 pessoas e deixou mais de 200 feridos, segundo o gabinete de media do ministério da Saúde de Gaza, citado pela agência Reuters.

O Exército israelita disse, citado pelo Haaretz, que levou a cabo um ataque cujo alvo era o comandante militar do Hamas, Mohammed Deif, que já escapou por várias vezes a tentativas de assassínio de Israel mesmo antes desta guerra — o seu nome quer dizer "o convidado", por estar sempre a mudar de casa para evitar ser morto.

Estima-se que tenha sobrevivido a sete ataques, havendo relatos de que um que o deixou cego de um olho e gravemente ferido numa perna. Durante a guerra de 2014 em Gaza, um ataque israelita matou a sua mulher, a filha de três anos e o filho de sete meses.

Este sábado houve dois ataques na zona de Khan Younis, segundo o New York Times, um no centro da cidade e outro na zona de deslocados de Al-Mawasi, a oeste. Al-Mawasi é uma zona que apesar de ter sido declarada segura por Israel já foi alvo de ataques diversas vezes. É também um local onde agências de ajuda dizem não haver as menores condições para as pessoas: “tendas sem fim sob o sol escaldante sem qualquer alívio à vista, sem electricidade, água ou ajuda”, segundo uma descrição recente de Tjada D'Oyen McKenna, da organização Mercy Corps, ao Washington Post.

A Rádio do Exército de Israel disse que Deif se escondia num edifício em Al-Mawasi.