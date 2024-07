No primeiro aniversário da morte do seu pai, uma borboleta-monarca pousou em Amy Rose Perry. Desde então, ela vê as borboletas como um símbolo do seu falecido pai. “Sempre que é um dia importante, como o aniversário dele ou o Dia do Pai, vemos sempre uma borboleta”, diz a jovem de 32 anos. “Sempre acreditei em sinais e que os nossos entes queridos ainda estão connosco e a olhar por nós.”

