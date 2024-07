Vila Baleira Village: uma “espécie de casa de repouso” no melhor destino de praia da Europa

O novo hotel da insígnia foi inaugurado no dia 1 de Junho e é uma boa opção para famílias que procuram descanso. Tem 16 quartos twin, 32 villas e uma suíte com vista mar.

Entrar no Vila Baleira Village, no Porto Santo, é entrar num hotel com potencial mas ainda “em processo” — expressão que a Fugas ouviu várias vezes na visita ao mais recente hotel da insígnia. A decoração ainda não chegou toda, há paredes vazias e a sensação é a de que falta alguma coisa. Pelo menos até sermos recebidos por Margarida Peças, relações públicas do hotel, como é prontamente apresentada. Desdobra-se em línguas, fala com um casal italiano, ajuda dois jovens ingleses e ainda tem tempo para apresentar a ilha que já é sua há mais de 20 anos. É ela a cara dos hotéis Vila Baleira, anda sempre de um lado para o outro, salta de hotel em hotel, mas nunca lhe falta o sorriso enquanto dá indicações e esclarece os hóspedes.