Na passadeira vermelha do casamento do filho do homem mais rico da Ásia

Depois de sete meses de festas exuberantes com milhares de convidados e até um cruzeiro europeu que contou com concertos de Backstreet Boys, Pitbull e David Guetta, começaram esta sexta-feira as cerimónias de casamento do filho do homem mais rico da Ásia, Anant Ambani, com Radhika Merchant, filha de Viren e Shaila Merchant, fundadores da farmacêutica Encore Healthcare

E se antes do anúncio de noivado, o nome do casal passaria despercebido para a maioria, o certo é que a lista de convidados para aquele que será considerado “o casamento do ano” parece um verdadeiro desfile de celebridades. Até houve uma passadeira vermelha, à moda dos Óscares.

Estrelas de Bollywood, Nick Jonas (dos Jonas Brothers), Kim e Khlé Kardashian, o lutador de wrestling/actor John Cena, os, ex-primeiros-ministros britânicos Tony Blair e Boris Johnson estiveram presentes e a lista continua.

O casamento decorreu esta sexta-feira, mas haverá celebrações durante todo o fim-de-semana. De acordo com a CNN, há rumores de que ao longo do casamento vai haver actuações de músicos como Adele, Lana Del Rey e Drake.

Anant Ambani é filho de Mukesh Ambani, chefe do conglomerado indiano Reliance, com ligações à extracção petrolífera. A riqueza de Ambani, de acordo com a Forbes, rondará os 114 mil milhões de dólares (105 mil milhões de euros).