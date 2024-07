Paris2024: autoridades francesas afastam 3570 pessoas dos Jogos

Dados revelados este sábado pelo ministro do Interior, Gérald Darmanin. Investigações feitas a todas as pessoas que tenham algum tipo de acreditação para os Jogos Olímpicos.

As autoridades francesas já interditaram 3570 pessoas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris2024, por poderem constituir uma ameaça à realização daqueles eventos, segundos dados revelados este sábado pelo ministro do Interior, Gérald Darmanin.

Segundo o governante, numa publicação na rede social "X" (antigo Twitter), realizaram-se já "770 mil investigações administrativas, que permitiram interditar 3570 pessoas".

Entre esses três milhares, 130 foram afastadas por suspeitas de possível risco para a segurança nacional, 16 por radicalização religiosa, e "várias dezenas" por serem "radicais da extrema-esquerda e da extrema-direita", precisou.

As investigações são feitas a todas as pessoas que tenham algum tipo de acreditação para Paris2024, desde desportistas, técnicos, voluntários, seguranças, jornalistas, ou outros profissionais associados.

A segurança dos Jogos Olímpicos, cuja cerimónia de abertura está marcada para 26 de Julho, tem sido o principal ponto político na discussão em torno de Paris2024, que arrancará com um desfile de 160 barcos nas águas do Sena, no coração da capital francesa.