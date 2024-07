Mehdi Taremi oficializado como reforço do Inter Milão

Mehdi Taremi foi neste sábado apresentado como reforço do Inter Milão. A transferência aguardava apenas a oficialização, tendo o avançado iraniano assinado um contrato válido até Junho de 2027.

Depois de quatro temporadas a representar o FC Porto, Taremi fechou um ciclo em Portugal com uma saída a custo zero. A Série A sempre foi o destino apontado e a confirmação chegou, por via oficial, neste sábado, com o anúncio do actual campeão italiano.

Mehdi Taremi shares all his emotions with his first words as an Inter player ?????#ForzaInter #WelcomeMehdi — Inter ?? (@Inter_en) July 13, 2024

"Orgulhoso" por assinar pelo Inter e por se tornar no primeiro jogador iraniano da história do clube, Mehdi Taremi, de 31 anos, garante estar preparado para o desafio. "A Série A é uma das Ligas mais prestigiadas do muito. Tentarei fazer o meu melhor, como sempre fiz".

"Estou no Inter, um grande clube. O objectivo é ganhar tantos jogos quanto possível. Ganhar é algo que se consegue com a ajuda de todos, do staff, dos jogadores, de todo o clube. Passo a passo até ao objectivo final", acrescentou, manifestando o desejo de festejar títulos juntamente com os adeptos.

Mehdi Taremi é o sexto reforço do Inter para a temporada 2024-25, depois das contratações do médio Davide Frattesi ao Sassuolo (29 milhões de euros), do guarda-redes Josep Martínez ao Génova (13,5), do médio Carlos Augusto ao Monza (13), do avançado Marko Arnautovic ao Bolonha (8) e do médio Piotr Zielinski ao Nápoles (a custo zero).