FC Porto mantém chapa quatro nos jogos de preparação

A preparação da equipa de futebol do FC Porto para a temporada 2024-25 prosseguiu neste sábado com um triunfo robusto sobre o Nacional (4-1), num jogo disputado à porta fechada, no centro de treinos do Olival. É a terceira vez que os "dragões" chegam aos quatro golos nesta pré-época.

De acordo com a informação avançada pelo clube, foram Galeno, Fran Navarro, Gonçalo Borges e André Franco os autores dos golos do FC Porto, que utilizou o seguinte "onze" inicial: Samuel Portugal, Gabriel Brás, Fábio Cardoso, Otávio, Gonçalo Sousa, Marko Grujic, Romário Baró, Iván Jaime, Gonçalo Borges, Galeno e Fran Navarro.

Indisponíveis continuam Ivan Marcano (trabalho de ginásio e tratamento), Zaidu (treino condicionado), Martim Fernandes (tratamento) e David Carmo (gestão de esforço), enquanto Eustáquio (ao serviço da selecção do Canadá), Diogo Costa, Francisco Conceição (estiveram no Euro 2024), Wendell, Pepê e Evanilson (estiveram na Copa América) ainda não regressaram ao activo.

O FC Porto regressa ao trabalho na manhã de segunda-feira, no Olival, viajando durante a tarde para Bad Tatzmannsdorf, na Áustria, onde prosseguirá um estágio em que já realizou três jogos, todos eles com vitórias. Antes do 4-1 ao Nacional, os "dragões" tinham vencido o Desp. Chaves, por 4-0, e a Sanjoanense, pelo mesmo resultado.