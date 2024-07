Morreu Bill Viola, o artista que mudou a videoarte

O norte-americano Bill Viola, uma das mais célebres e influentes figuras da videoarte, morreu esta sexta-feira na sua casa em Long Beach, Califórnia, avança o jornal The New York Times. Tinha 73 anos. Segundo a sua companheira, directora de estúdio e parceira artística, Kira Perov, as causas da morte estão relacionadas com complicações decorrentes da doença de Alzheimer.

