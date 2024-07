A magnífica noite de Dua Lipa entre amigos no NOS Alive

Há qualquer coisa de inesperada e reconfortantemente real em Dua Lipa. Talvez seja a sensação de não acusar um grama de excesso de ego durante a hora e meia em que a vemos em palco; talvez seja o facto de dividir a actuação em cinco partes, retirar-se de cena nos pequenos intervalos entre cada uma e não mudar uma única vez de guarda-roupa; talvez seja o facto de dançar o tempo todo, mas com raro recurso a coreografias muito elaboradas; talvez seja a desconfiança de que esta sexta-feira à noite, salvaguardadas as inevitáveis e devidas diferenças, se parece com qualquer outra noite de sexta-feira em que a cantora inglesa (de origem albanesa) sai para dançar com os amigos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt