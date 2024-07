Era uma vez Ingmar Bergman. Uma retrospectiva trá-lo de volta às nossas salas

E regressamos a Ingmar Bergman, mais uma vez, para uma “Grande Retrospectiva” (título do programa) que começa no domingo (dia do 106.º aniversário do cineasta sueco), com circulação prometida para Lisboa (Nimas), Porto (Teatro Campo Alegre e Cinema Trindade​), Coimbra (TAGV), Braga (Theatro Circo), Figueira da Foz (CAE), Setúbal (Charlot) e “outras cidades”.

