Conceição Amaral: “Trabalhar só para Lisboa não é a nossa missão”

Conceição Amaral, presidente do Conselho de Administração do Organismo de Produção Artística (Opart) desde 2019, prefere a palavra “incerteza” a “instabilidade” para adjectivar a situação actual que se vive no Teatro Nacional São Carlos (TNSC), com a recente saída do seu director artístico, Ivan van Kalmthout, um ano depois de ter iniciado funções no único teatro de ópera em Portugal. Deixa a programação do Festival ao Largo, que teve início nesta quinta-feira e se estenderá até 1 de Agosto, feita em conjunto com Carlos Prado e Rui Lopes Graça, o primeiro, responsável pela direcção artística da Companhia Nacional de Bailado (CNB), o segundo, pelos Estúdios Victor Cordón (EVC), estruturas artísticas também sob tutela do Opart. O Festival ao Largo é, aliás, como aponta Conceição Amaral, “um bom exemplo de como elas funcionam em pleno, para o mesmo objectivo e missão”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt