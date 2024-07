Dambo faz trolls gigantes a partir do lixo e esconde-os nos bosques para as pessoas procurarem

Thomas Dambo estava a vasculhar uma lixeira municipal no Minnesota quando se deparou com a “perfeição”: grandes caixotes de plástico amarelos que tinham sido deitados fora por uma empresa de fabrico de ferramentas.

"Eram perfeitos para o coelho", diz Dambo, um artista dinamarquês, que contactou a empresa para pedir o resto dos caixotes de lixo.

Dambo recolheu o lixo e transportou cerca de 25 toneladas de sucata de madeira. Depois juntou 300 voluntários em Detroit Lakes, Minnesota, para fazer arte pública gigantesca ao ar livre.

Foto Ronny Funny Face é um dos cinco trolls que Thomas Dambo montou no mês passado em Detroit Lakes Thomas Dambo Art

Juntos, construíram cinco trolls enormes e um imponente coelho dourado com bigodes de escovas de limpa pára-brisas recuperados e capacetes de motociclistas como olhos. As gigantes obras de arte - com alturas que variam entre os 16 e os 42 pés - foram depois escondidas em parques florestais da cidade.

"O meu objectivo final é ter trolls a surpreender as pessoas em todos os estados", diz Dambo, que tem uma carreira marcada pela construção dos gigantes míticos. Colocou 139 trolls de lixo de tamanho descomunal em 19 estados dos Estados Unidos – de Washington ao Maine – bem como em 20 países.

Foto Thomas Dambo com a escultura reciclável do coelho dourado que ele e os voluntários criaram a partir de caixotes de plástico descartáveis e escovas de limpa para-brisas Thomas Dambo Art

Thomas usou cinco toneladas de sucata de madeira para construir cada troll no Minnesota. Neste momento, está de olho em mais 12 milhões de toneladas de sucata reciclável em todo o país.

"É material suficiente para construir dois milhões e meio de trolls", afirma. "Gostaria de mostrar às pessoas a beleza que podemos criar a partir de todo esse lixo".

Em Detroit Lakes, está Alexa, um dos trolls. Segura nas mãos uma grande colher de pau sobre um livro de receitas e um caldeirão. Já Ronny Funny Face (“Ronny Cara Engraçada”) dá com a língua nos dentes a quem se cruza com ele na floresta. O troll mais alto, Long Leif, ( “Longo Leif”) eleva-se a 12 metros acima da relva.

As criações têm atraído visitantes de todo o país desde que a exposição foi inaugurada a 10 de Junho, diz Amy Stearns, directora executiva do Projeto 412, um grupo de apoio artístico comunitário sem fins lucrativos que tem o nome dos 412 lagos que rodeiam Detroit Lakes.

Foto O troll chamado Jacob Everear cumprimenta um jovem visitante nos arredores de Detroit Lakes Thomas Dambo Art

Os voluntários também ajudaram Dambo a construir 800 casas de pássaros para colocar na cidade, acrescenta.

"A nossa parte do noroeste do Minnesota é muito esquecida", diz Stearns. Refere que Detroit Lakes fica a cerca de 3 horas e meia de Minneapolis. A KSTP News noticiou recentemente as enormes instalações artísticas.

O Projeto 412 usou doações para contratar Dambo e sua equipa depois de Stearns e outros na organização sem fins lucrativos souberam de um troll que a equipa construiu em 2018 em Breckenridge, Colorado.

Foto O troll dinamarquês de Thomas Dambo chama-se Ben Chiller Thomas Dambo Art

A maioria dos trolls de Dambo são permanentes, embora alguns viajem em exposições temporárias – é o caso dos trolls "Save the Humans" ( “Salvem os Humanos”), que estavam em exibição no zoológico da Filadélfia no início deste ano com uma mensagem sobre o cuidado com o ambiente.

O projecto do troll de Dambo em Detroit Lakes é o maior até agora, diz.

Dambo, 44 anos, é um ex-músico de rap e artista de grafite que se dedicou à arte em altura em 2014. Já construiu 250 casas de pássaros com restos de madeira e colocou-as por toda a Dinamarca, e perguntou-se se haveria outra forma de usar o lixo e contar uma história.

Foto Thomas Dambo com o coelho dourado que os visitantes de Detroit Lakes podem encontrar depois de resolverem as pistas fornecidas por cinco trolls gigantes Thomas Dambo Art

"A minha mãe costumava cantar-me uma canção sobre trolls e havia uma cassete que alugávamos sempre na biblioteca e que contava as lendas dos trolls na Dinamarca", conta Dambo. "Os trolls desempenham um papel importante no folclore escandinavo".

"Eu queria fazer algumas esculturas grandes e os trolls pareciam ser a resposta", afirma. "Vieram da minha infância, da minha parte do mundo."

Estreou os dois primeiros trolls – o Sr. Limbo e a Sra. Limbo – num festival de música dinamarquês. O sucesso foi tão grande que continuou. Em 2016, construiu o Six Forgotten Giants ( “Os Seis Gigantes Esquecidos”) em Copenhaga, seguido do Troll Hunt (“Caça ao Troll”) em Chicago e do 7 Trolls and the Magical Tower (“7 Trolls e a Torre Mágica”) na Bélgica.

Foto Voluntários ajudaram o artista Thomas Dambo a construir 800 casas para pássaros, que foram colocadas em Detroit Lakes Thomas Dambo Art

Em 2021, Dambo e a sua mulher, Alexa Piekarski, compraram uma quinta perto de Copenhaga e criaram um estúdio para planear e conceber projectos.

Agora, com a ajuda de 26 pessoas, faz cabeças para os trolls na oficina e envia-as para mais tarde serem montadas no local. "Neste momento, estamos a trabalhar em 12 [trolls] no estúdio e são necessárias cerca de 750 horas para completar cada um deles do princípio ao fim", explica.

Antes de esconder os trolls, Dambo certifica-se de que escolhe o sítio certo. Quando as cidades e organizações o contratam, o artista investiga cada canto até encontrar o local público certo – e aumentar a surpresa.

Foto Os fãs dos Trolls começam a procurar as últimas criações de Thomas Dambo no Minnesota, na instalação "Alexa's Elixir", no Detroit Lakes City Park Thomas Dambo Art

"É como esconder um gigante num palheiro", compara. "Parece especial quando se encontra algo assim tão grande, mas também é um disparate esconder algo assim tão grande. Adoro a ideia de as pessoas tropeçarem nela".

Dambo publica fotos das suas criações no Instagram e no Facebook, onde tem mais de 300.000 seguidores. Incorpora sempre as histórias e lendas em cada um dos seus projectos porque quer que as pessoas levem uma mensagem sobre como cuidar da Terra.

"Os meus trolls são as vozes da natureza e dos animais", sublinha. "Em Detroit Lakes, a história é sobre um coelho dourado que chega à cidade e lança um feitiço sobre os humanos, para que eles pensem que têm de trabalhar o tempo todo para ganhar o dobro do dinheiro e serem duas vezes mais felizes."

Foto A Frida descalça é um dos cinco trolls escondidos em parques florestais em Detroit Lakes, Minnesota Thomas Dambo Art

Os visitantes começam a sua busca pelo coelho dourado no Parque Municipal de Detroit Lakes no troll Alexa, que tem o nome da mulher de Dambo.

"Só podem encontrar o coelho de ouro se resolverem os enigmas fornecidos pelos trolls", avisa Dambo.

As pistas estão escondidas num livro ao lado da escultura. Cada uma tem colares à volta do pescoço com mais pistas, o que acaba por conduzir os participantes ao coelho.

Foto Thomas Dambo com um troll chamado Bruun Idun no Lincoln Park, em Seattle Thomas Dambo Art

"Recolham esta informação e podem resolver o enigma", diz Dambo, acrescentando que provavelmente demoraria cerca de 10 a 12 horas a visitar todos os trolls de Detroit Lakes num único dia.

As pessoas que têm pouco tempo e não querem passar por todas as etapas da resolução do enigma podem ainda assim ver os cinco trolls – seja a conduzir ou a caminhar até eles individualmente, através das direcções fornecidas pelo Projeto 412.

Thomas orgulha-se de saber que os seus trolls estão a trazer sorrisos, enquanto utiliza materiais descartáveis do aterro sanitário local.

"Dentro do vosso caixote do lixo há a possibilidade de mudar o mundo se aplicarem alguma criatividade e algum amor", aponta Dambo. "Todo o lixo é um tesouro."