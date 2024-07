Domingos Fernandes: “As pessoas acreditam que os exames estão acima de qualquer suspeita”

Saiba mais:

Não morre de amores pelos rankings das escolas e diz até que podem ter um efeito “perverso” na aprendizagem, porque professores e directores acabam por concentrar os seus esforços em demasia nessa preparação dos alunos para os exames. Em entrevista ao PÚBLICO, o presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), Domingos Fernandes, sublinha que não é contra a realização de provas de avaliação externa, mas considera que o centro das preocupações sobre o ensino deve ser a qualidade do que os alunos aprendem — e não as classificações que obtêm.

Defende que é preciso “caminhar para um ensino secundário com outro patamar de qualidade”. No acesso ao ensino superior, as instituições superiores devem assumir maiores responsabilidades, defende. E lamenta que se discuta tão pouco a educação dos zero aos 12 anos, que define em boa medida os resultados que os estudantes obtêm nas idades mais avançadas.