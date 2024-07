Biden consolida união da NATO entre duas gaffes

Saiba mais:

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, repetiu esta quinta-feira que não tenciona desistir da corrida por um segundo mandato na Casa Branca, apesar de todas as dúvidas sobre a sua aptidão física e mental para desempenhar o cargo por mais quatro anos e da pressão crescente entre as hostes do Partido Democrata para que ceda o lugar à vice-presidente, Kamala Harris, para assegurar a vitória e evitar a reeleição de Donald Trump, em Novembro