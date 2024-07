Gonçalo nasceu com uma doença rara. O Laboratório Militar ajudou-o a chegar à adolescência

Gonçalo Sequeira Jesus tinha ainda meses quando os pais começaram a notar um atraso naquilo que esperavam ser o seu desenvolvimento. “Os médicos disseram-nos que as crianças não fazem todas as coisas no mesmo timing, que ele era um bocadinho gordinho, o que também não o ajudava a movimentar-se”, recorda agora a mãe de Gonçalo, Mónica Jesus, quase 18 anos depois. Foi aos oito anos que Gonçalo conseguiu um diagnóstico — Síndrome de Menkes, uma doença genética caracterizada pela alteração do metabolismo do cobre. Não há cura, mas a toma de um medicamento ajuda nos sintomas e só o Laboratório Nacional do Medicamento (ou Laboratório Militar, situado nos Olivais, em Lisboa) o produz em território nacional. Além de Gonçalo, há uma segunda criança em Portugal diagnosticada com esta doença, cuja qualidade de vida está também dependente deste laboratório que funciona fora da lógica competitiva da indústria farmacêutica.

