O ranking, disciplina a disciplina. Que escolas sobressaem?

De Norte a Sul, estas são as dez melhores médias do país em cada uma das oito disciplinas analisadas nos rankings do PÚBLICO.

Veja o ranking do básico e secundário e descubra em que lugar ficou a sua escola

Leia a reportagem: o colégio onde “é tudo muito bom” volta a ter a melhor média do secundário

Foco, determinação e capital cultural. O que explica o sucesso no ensino artístico?

O Português ou a Filosofia, a Biologia e Geologia ou a Física e Química. Boa parte do acesso ao ensino superior depende do desempenho nos exames nacionais do ensino secundário. Aqui olhamos para as escolas pelas suas médias nas diferentes disciplinas. Onde estão as notas mais altas?

Aumentar

Comecemos pela média às oito disciplinas com mais alunos inscritos. Estas são as classificações mais elevadas:

Nos rankings do PÚBLICO/Católica Porto Business School, analisamos os resultados dos alunos de escolas públicas e privadas de todo o país, continente e ilhas, nos exames nacionais do ensino secundário do ano passado. Enquanto no ranking exames, só atribuímos uma posição na lista nacional a escolas onde se tenham realizado pelo menos 55 provas, nos resultados disciplina a disciplina só comparamos escolas que cumprem um número mínimo de provas.

Aumentar

No caso de Português, esse número mínimo é dez. E estas são as melhores médias do país a Português:

Aumentar

Na Matemática comparamos escolas com pelo menos oito provas realizadas. E são estas as médias mais altas, com base nos exames de 2023:

Aumentar

​Biologia e Geologia é uma das provas das mais concorridas e essencial para o acesso a alguns cursos superiores muito disputados. Aqui comparamos escolas com pelo menos 15 provas. As melhores médias são estas:

À semelhança do que foi feito em anos anteriores, foi determinado um tecto mínimo a partir do qual o número de provas é suficientemente representativo para que uma escola surja no ranking. Só assim garantimos que uma média é representativa de uma determinada realidade, uma vez que as médias calculadas com poucas provas estão mais susceptíveis a valores extremos.​

Aumentar

Fizemos isso para todas as disciplinas, e também para Física e Química, onde só comparamos escolas com pelo menos oito provas realizadas. Os melhores desempenhos foram os obtidos por estas escolas:

Aumentar

Inglês passou a constar, em 2022, entre as oito disciplinas com mais provas, destronando História. Assim se manteve no ano passado. Neste caso, comparamos as escolas com pelo menos cinco provas. As melhores médias de exame estão aqui:

Aumentar

Segue-se Geografia, para a qual comparamos escolas com pelo menos cinco provas:

Aumentar

Os melhores resultados no exame de Economia foram estes (tendo em conta, igualmente, as escolas com pelo menos cinco provas):

Aumentar

Quanto à Filosofia, também só entram no ranking escolas com pelo menos cinco provas. Estas são as escolas que se destacam: