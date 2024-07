Queda de andaime em prédio de 19 andares mata dois portugueses na Suíça

Há oito feridos graves, com nacionalidades por apurar. Autoridades procuram pessoas nos escombros do acidente.

Dois trabalhadores portugueses morreram na queda de andaimes num edifício de 19 andares de um edifício no centro comercial Malley-Lumières, em Prilly, na Suíça. A informação foi apurada pelo PÚBLICO junto de fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, registando-se já quatro vítimas mortais na sequência deste acidente de trabalho. A terceira vítima é de nacionalidade albanesa, não sendo ainda conhecida o país de origem do quarto trabalhador. Há ainda oito feridos graves, com as autoridades a tentarem apurar a nacionalidade destas vítimas.

O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira, 12 de Julho, pelas 8h30 de Portugal continental (9h30 locais). Estão ainda a ser procuradas e resgatadas pessoas dos escombros, temendo-se que o acidente possa ter provocado mais vítimas.

Até ao momento, ainda não são conhecidas as causas do desastre, que será investigado. De acordo com a imprensa helvética, estão no local múltiplos bombeiros e ambulâncias a ajudar na operação de resgate.

Testemunhas oculares citadas pelo jornal suíço Bernerzeitung relatam ter ouvido um enorme estrondo, seguido do levantamento de uma grande nuvem de pó. Na rua junto ao prédio afectado, muitos transeuntes correram para se proteger, falando-se ainda de um colapso parcial da fachada norte do edifício.

Um dos feridos mais graves foi transportado de helicóptero para o hospital. O edifício tem uma altura total de 60 metros, com este diário helvético a adiantar que seria uma das referências arquitectónicas desta área assim que estivesse terminado.

Estiveram presentes no local elementos do laboratório da Polícia Cientifica e procuradores do Ministério Público central, esperando-se agora a abertura de um processo-crime para apurar as causas e circunstâncias do incidente.

Realizam-se ainda trabalhos para verificar a estabilidade e segurança dos restantes andaimes no prédio, posicionados nas três outras fachadas do edifício. Foi desenhado um perímetro de segurança junto ao local, com a deterioração das condições meteorológicas a não facilitar o trabalho das autoridades helvéticas.

Notícia actualizada às 15h52: acrescentadas novas informações