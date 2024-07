Novo presidente do INEM demite-se. Ministra escolhe militar para o lugar

Vítor Almeida demitiu-se da presidência do INEM uma semana depois de ter sido nomeado. Será substituído por Sérgio Janeiro, director da Medicina Interna no Hospital das Forças Armadas.

Vítor Almeida, o novo presidente do INEM, demitiu-se apenas uma semana depois de ter sido nomeado e apresentado pelo Governo. A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias e confirmada por uma fonte próxima do processo ao PÚBLICO. O Ministério da Saúde, liderado por Ana Paula Martins, já confirmou a demissão e apontou um novo nome: Sérgio Agostinho Dias Janeiro, actual director do serviço de Medicina Interna do Hospital das Forças Armadas, será o novo presidente do INEM.

Vítor Almeida, anestesista com internato em Medicina Geral e Familiar, especialista em emergência médica, foi apresentado como presidente do Conselho Directivo do

Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) a 3 de Julho. A nomeação aconteceu na mesma semana em que Luís Meira apresentou à tutela a demissão daquele mesmo cargo.

O Ministério da Saúde solicitou a abertura de um concurso junto da Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública (CReSAP). Mas, enquanto o novo concurso decorria, Vítor Almeida foi nomeado em regime de substituição por 60 dias. No comunicado emitido na quarta-feira da semana passada, o Governo explicava que o médio anestesiologista "já foi avaliado positivamente e pré-seleccionado pela CReSAP, para o mesmo cargo, em concursos anteriores".

Agora, o Governo afirma que, "nos contactos com a tutela durante a última semana", Vítor Almeida "concluiu que não estavam reunidas as condições para assumir a presidência do INEM, por razões profissionais e face ao contexto actual do instituto". Enquanto se espera pelo concurso da CReSAP, Ana Paula Martins nomeou um militar para o cargo — um tenente-coronel médico que, antes de liderar a medicina interna no Hospital das Forças Armadas, tinha sido director clínico do serviço de Urgência da mesma instituição.

Sérgio Janeiro, nascido em Vale de Cambra em 1981, é o segundo militar que a ministra da Saúde chama para liderar as instituições sob a sua tutela. Antes, já tinha nomeado António Gandra d'Almeida, outro tenente-coronel médico, para chefiar a Direcção Executiva do Serviço Nacional da Saúde (SNS) após a saída de Fernando Araújo. E, tal como ele, também Sérgio Janeiro se licenciou em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Em paralelo, cumpriu a formação militar complementar da Academia Militar, no curso de Paraquedismo Militar.