Associação dos Técnicos de Emergência Médica saúda nomeação de novo presidente do INEM

Técnicos de Emergência Médica reiteram que o anterior indigitado Vítor Almeida “não é detentor do perfil adequado para o cargo de presidente do INEM” e dizem que “é urgente um rumo”.

A Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica (ANTEM) saudou esta sexta-feira a nomeação de Sérgio Dias Janeiro como presidente do INEM, alertando que o instituto "precisa urgentemente de um rumo".

"Temos grandes expectativas, relembrando que o criador e primeiro presidente do INEM, IP, era militar (Dr. Francisco Rocha da Silva)", refere em comunicado.

O Ministério da Saúde nomeou o médico e militar Sérgio Dias Janeiro para a presidência do Instituto Nacional de Emergência Médica, depois de o anterior nomeado, Vítor Almeida, ter voltado atrás na decisão de aceitar o cargo.

A ANTEM adianta que o seu "forte empenho no que diz respeito aos serviços médicos de emergência", leva a associação "a lamentar o sucedido, atendendo a que o Instituto Nacional de Emergência Médica precisa urgentemente de um rumo".

"Rumo esse que o Ministério da Saúde já sem medos referiu diversas vezes ser necessário, necessidade essa com a qual partilhamos da preocupação", sustenta.

A Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica reitera que o anterior indigitado Vítor Almeida "não é detentor do perfil adequado para o cargo de presidente do INEM", o que diz que "se veio a comprovar".

O Ministério da Saúde revelou esta, em comunicado, que "nos contactos com a tutela durante a última semana", o médico anestesista Vítor Almeida "concluiu que não estavam reunidas as condições para assumir a presidência do INEM, por razões profissionais e face ao contexto actual do instituto".

Adianta que, perante o recuo de Vítor Almeida, decidiu nomear o médico Sérgio Agostinho Dias Janeiro, em regime de substituição por 60 dias, por vacatura do cargo.

O ministério adianta que será agora aberto um concurso junto da Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública (CRESAP).

Sérgio Dias Janeiro é médico especialista em Medicina Interna e, actualmente, director do Serviço de Medicina Interna do Hospital das Forças Armadas, onde, de 2022 a 2023, ocupou o cargo de director Clínico do Serviço de Urgência.

Vítor Almeida tinha sido nomeado no dia 4 de Julho para a presidência do INEM, depois de Luís Meira se ter demitido do cargo na sequência da polémica com o concurso dos helicópteros de emergência médica.

Luís Meira demitiu-se no dia 1 de Julho após uma troca de acusações sobre o concurso para o serviço de transporte aéreo de doentes.

Na véspera, o Ministério da Saúde tinha criticado o INEM por ter deixado terminar o prazo para o lançamento do concurso público internacional para aquisição de helicópteros, obrigando a novo ajuste directo.