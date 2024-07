O nosso verão quente na justiça

Rita Alarcão Júdice garante ter “uma boa relação institucional” com a procuradora Lucília Gago, cujo mandato termina em Outubro, e não quer “alimentar nenhum clima de tensão ou de constrangimentos”. A ministra da Justiça rejeitou nesta sexta-feira estar ligada a qualquer "campanha orquestrada" contra a procuradora-geral da República, após Lucília Gago ter denunciado essa situação na entrevista à RTP1 e implicado Rita Alarcão Júdice num ataque ao Ministério Público.

