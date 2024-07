INEM. Oposição exige explicações, Luís Meira ouvido já na próxima semana

Os problemas com o INEM e as mudanças na direcção do Instituto vão aterrar em força no Parlamento. Já na próxima quarta-feira (17 de Julho) os deputados vão ouvir Luís Meira, que se demitiu da presidência do Instituto Nacional de Emergência Médica a 1 de Julho. Na semana seguinte (a 19) será votado o requerimento apresentado por IL e Chega para chamar, também com carácter de urgência, Vítor Almeida, o nome inicialmente indicado pelo Governo para a sucessão que, como foi anunciado esta sexta-feira, não assumirá o cargo. A ser aprovado, e muito embora os trabalhos encerrem a 26 de Julho, está em aberto que Vítor Almeida possa ainda ser ouvido antes das férias parlamentares.

