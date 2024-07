CPI ao “caso das gémeas” avança com pedido para que Marcelo preste esclarecimentos

Chega avançou com um requerimento para aceder a comunicações privadas de António Lacerda Sales, antigo secretário de Estado da Saúde, de Nuno Rebelo de Sousa e do Presidente da República.

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) ao “caso das gémeas” começou as diligências para ouvir o Presidente da República no Parlamento, avançou o Expresso e confirmou o PÚBLICO. A esta decisão, tomada na última reunião de mesa e coordenadores da CPI, na passada quinta-feira, junta-se uma outra do grupo parlamentar do Chega, que avançou, no mesmo dia, com um requerimento para aceder a comunicações privadas de António Lacerda Sales, antigo secretário de Estado da Saúde, de Marcelo Rebelo de Sousa e do seu filho Nuno, já ouvido na Assembleia da República.