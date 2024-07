A defesa da nação é assunto para gajas

Consoante o ângulo da objetiva, as fotografias reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional mostram entre três e 15 pessoas à volta da mesa. Variam no número, mas não no género.

Uma nota no site da Presidência da República dá conta da reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional no dia 8, segunda-feira, disponibilizando cinco provas fotográficas do magno sínodo. Consoante o ângulo da objetiva, as fotografias mostram entre três – grande plano sobre os sorridentes Presidente da República, primeiro-ministro e ministro da Defesa – e 15 pessoas à volta da mesa. Variam no número, mas não no género. Todos homens. Sendo pouco versada em assuntos relativos ao Conselho Superior de Defesa Nacional (CSDN), tomei, de imediato, três decisões.