Festivais de verão: saiba que cuidados deve ter

Verão é sinónimo de uma longa temporada de festivais que, para além de um escape à rotina, são uma ótima oportunidade de desfrutar de boa música, conviver com amigos e contactar com experiências e culturas diferentes.

Em 2023, em Portugal, mais de um milhão de pessoas foram a festivais de verão. O objetivo dos festivaleiros é divertirem-se e, para aproveitar ao máximo a sua experiência, é importante tomar precauções e garantir a sua segurança pessoal.

Eis alguns cuidados e conselhos a ter em conta:

Preparar-se, previamente, sabendo quais os acessos ao festival e as regras em vigor. Uma vez no local, deverá também perceber as condições de segurança, por exemplo, onde estão localizadas a assistência médica e as saídas de emergência.

Se for com amigos, permanecer em grupo. Os festivais são locais propícios a desencontros, pelo que deverão combinar previamente um local para se reencontrarem, uma vez que a rede móvel é, normalmente, escassa.

Para garantir que se mantém bem, é importante manter-se hidratado. Debaixo de muito calor e após várias horas em pé, o corpo vai perdendo água, pelo que deverá ir bebendo ao longo do dia, mesmo que não sinta sede, evitando assim a desidratação. Boca seca, dor de cabeça, fraqueza, tontura são alguns sintomas de que poderá estar desidratado, pelo que deverá reforçar a quantidade de água e, se necessário, recorrer a apoio médico.

O álcool acelera a desidratação, devendo, por isso, minimizar o seu consumo. No verão, em particular durante os festivais, o consumo de estupefacientes aumenta e, quando misturados com calor e álcool, pode ser perigoso. Não consuma substâncias ilícitas e nunca aceite bebidas que não são abertas à sua frente e mantenha-as sempre debaixo de observação, garantindo que não são contaminadas.

Opte por calçado confortável e roupas leves, respiráveis (algodão ou linho) e de cores claras, para se manter mais fresco.

É igualmente importante proteger-se do sol. As queimaduras solares, para além de aumentarem o risco de desidratação, são fator de risco para o cancro de pele. Assim, use sempre protetor solar com fator de proteção 50+ e vá reforçando a cada duas horas ou sempre que transpirar ou se molhar. Procure locais de sombra, principalmente nas horas de maior calor, para se refrescar e hidratar. Não se esqueça que também os olhos precisam de ser protegidos — use óculos de sol!

A insolação é uma situação que decorre da exposição prolongada ao calor e é uma emergência médica. Na presença de dor de cabeça, pele seca e muito quente sem transpirar, temperatura corporal acima dos 40 graus e confusão mental, deverá ser observado de forma urgente por um médico.

Com o calor, aumenta também a probabilidade de existência de insetos, como mosquitos e melgas. Para prevenir picadas, leve repelente — com entre 20 a 30% de dietiltoluamida (DEET) — para aplicar na pele exposta, por cima da roupa e depois da aplicação do protetor solar.

Não deverá ficar longos períodos em jejum para não ter baixa de açúcar. A Direção-Geral da Saúde, no Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, deixa algumas recomendações aos festivaleiros: dar preferência a produtos bem cozinhados, opções mais simples, com menos sal e sem molhos; escolher água engarrafada para acompanhar a refeição; levar alimentos de casa (frutos secos, barritas, fruta lavada, sandes, massas). Cada vez mais, nos festivais, há uma maior oferta de opções mais saudáveis e nutritivas, pensadas em necessidades específicas (como as vegan e sem glúten).

Dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças mostram o aumento das infeções sexualmente transmissíveis, pelo que nunca é demais relembrar a importância da sua prevenção.

Se tem algum problema de saúde e necessita de tomar medicação de forma regular, não a esqueça e não interrompa o plano terapêutico habitual.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990