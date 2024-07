O filho do homem mais rico da Ásia casa-se entre uma míriade de luxos

Mais de quatro meses depois do início das festividades, o casamento do filho do homem mais rico da Ásia realiza-se, finalmente, nesta sexta-feira, em Bombaim, Índia, com uma lista de convidados ilustres, da socialite Kim Kardashian ao antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair, detalha a BBC.

Anant Ambani e Radhika Merchant — ele, 29 anos, director da nova empresa de energia da Reliance e filho de Mukesh Ambani, o homem mais rico da Ásia; ela, também com 29, directora da empresa indiana Encore Healthcare, filha dos magnatas indianos do sector farmacêutico Viren e Shaila Merchant — formalizam a união diante de milhares de pessoas em Bombaim, depois de uma série de eventos faustosos, que arrancaram em Março.

Primeiro, houve uma festa de pré-casamento para 1200 convidados (entre os quais Bill Gates e Mark Zuckerberg), na cidade de Jamnagar, no estado de Gujarat, onde os noivos organizaram, dias antes, um jantar comunitário para a população local, que serviu mais de 50 mil pessoas, e para a qual contaram com um concerto de Rihanna. Depois, em Maio, o segundo evento de preparação, incluiu um cruzeiro de luxo, entre Itália e o Sul de França, com mais de 800 convidados, entre os quais várias celebridades mundiais, animado pelas actuações de David Guetta, The Backstreet Boys e Pitbull.

Foto Trabalhadores preparam uma área de tapete vermelho, onde os convidados e as celebridades vão posar para fotografias para os meios de comunicação social, antes do casamento de Anant Ambani e Radhika Merchant no centro de convenções JIO World, em Bombaim, Índia EPA/DIVYAKANT SOLANKI

Houve ainda um baile de máscaras no Château de la Croix des Gardes, em França, nesse mês, que contou com um concerto de Katy Perry, e uma festa em Portofino, na Riviera italiana, com Andrea Bocelli. E, por fim, no último fim-de-semana, Justin Bieber voou até Bombaim para actuar para o futuro casal, noticiou a BBC. (Segundo a Forbes, Bieber recebeu cerca de dez milhões de dólares; Rihanna terá cobrado entre sete e nove milhões).

Agora, com várias estradas da populosa cidade indiana cortadas ao trânsito durante várias horas por dia (das 13h à meia-noite, até segunda-feira) — restrições que, escreve a revista Time, provocaram a ira dos habitantes da cidade, que dizem já estar a braços com engarrafamentos e monções —, há rumores de que o casamento será abrilhantado por uma actuação de Adele, mas a família não confirma.

A única coisa que é certa é que os convidados são milhares, tendo Rajan Mehra, director executivo da empresa de voos charter Club One Air, dito à Reuters que a família tinha alugado três jactos Falcon-2000 para transportar alguns dos seus convidados do casamento para o evento.

Foto O trânsito está condicionado junto ao local do casamento de Anant Ambani com Radhika Merchant, resultando em engarrafamentos por toda a cidade REUTERS/Francis Mascarenhas

Depois do casamento (shubh vivaah) desta sexta-feira, que o Times of India está a acompanhar em directo, seguem-se a cerimónia de bênção (shubh aashirwad), no sábado, e a recepção do casamento (mangal utsav), no domingo.

O casamento extravagante não é uma novidade na Índia, onde os magnatas usam estes momentos também para afirmarem o seu estatuto. E Mukesh Ambani, o pai do noivo, é o homem-forte do conglomerado indiano Reliance, ligado à extracção petrolífera, e o homem mais rico da Ásia (está em 11.º na lista dos multimilionários de todo o mundo), de acordo com a revista Forbes.

No entanto, a união de Anant Ambani e Radhika Merchant está a causar desconforto num país onde mais de 200 milhões de pessoas vivem na pobreza, o que poderá justificar a iniciativa da família de ter organizado, no início deste mês, um casamento em massa, nos arredores de Bombaim, para mais de 50 casais, oferecendo-lhes desde ornamentos de ouro até um ano de compras.