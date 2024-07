Festivais, festas medievais e oficinas: tudo em família e à Babuja

Entre artes de rua, viagens no tempo, uma festa na quinta de Egas Moniz, sessões de Curtinhas, The Color Run e oficinas que põem as Famílias ao Largo, fica a dica de Respirar (Doze Vezes).

FESTIVAIS

Festival i!

13 e 14 de Julho

A 15.ª edição do festival que Águeda e a associação D’Orfeu dedicam ao público infantil e familiar tem como epicentro o Parque Municipal da Alta Vila.

Entre espectáculos, jogos, oficinas, instalações, histórias e street food, desfilam as criações da companhia anfitriã e de Arawake, Bitocas Fernandes, Chão de Oliva, Chão Nosso, Cia. Marimbondo, Encerrado para Obras, Fábio Superbi, Jam, Teatro Plage, Tosta Mista e WeTumTum, entre outras. O programa é de entrada livre e está detalhado em www.dorfeu.pt.

Cenas na Rua - Festival Internacional de Teatro e Artes na Rua

6 a 14 de Julho

Chega à maioridade o festival que transforma praças e largos de Tavira em palcos de espectáculos intimistas de teatro, marionetas, poesia, música e dança.

O circo contemporâneo Perceptions da Compagnie Bivouac, O Juiz da Beira pelo Teatro das Beiras, A Viagem da Mãozorra, A Secreta Vida das Palavras com Mafalda Veiga, Lavoisier e Catarina Munhá e Maestrissimo da companhia Yllana são algumas das propostas desta 18.ª edição do Cenas na Rua. A entrada é livre.

Foto Maestrissimo DR

À Babuja - Festival de Street Art do Seixal

11 a 14 de Julho

Com os 50 Anos do 25 Abril a calibrar o traço, o festival leva ao Parque Urbano das Paivas, na Amora, arte urbana, murais, oficinas, dança, capoeira, actuações de DJ e a SXL Feira.

Organizado pela autarquia, com o apoio da Associação Via Urbana, tem como missão primordial “estimular a criatividade individual e colectiva”, dando a conhecer a arte dos talentos da terra.

Das 10h às 23h (no domingo, até às 21h), com entrada livre.

FESTAS

Festa Templária

11 a 14 de Julho

Tomar torna a abrir portas da festa que é, sugere a autarquia, “uma verdadeira aula de história viva”. Esta edição evoca “o espírito Templário” que traça as origens da cidade, transformando-a num burgo medieval habitado por cavaleiros, artesãos, mercadores e saltimbancos trajados à época, em plena demonstração dos seus ofícios e com artesanato e petiscos a condizer.

Hão-de juntar-se para um cortejo nocturno pelas ruas (dia 13, às 22h), mas não sem antes comporem o ponto alto da festa: a recriação d’A Divisa de Thomar, pelo grupo Fatias de Cá (dias 11 e 12, a partir das 20h, num percurso que se inicia na Igreja Santa Maria dos Olivais).

No programa estão também os jantares do povo e da realeza (respectivamente, na Mata Nacional dos Sete Montes e no Convento de Cristo), bem como o escape room O Mistério da Torre, visitas culturais e um seminário sobre o quotidiano da Ordem dos Templários. Grátis a 5,55€, excepto Jantar do Povo (22€) e Jantar Real (38€).

Recontro de Valdevez

12 e 13 de Julho

O convite é para recuar à Idade Média e ao século XII, mais concretamente ao ano de 1141 e ao momento em que Portugal se fez.

A sexta edição da recriação histórica do Recontro de Valdevez assenta arraiais no Paço de Giela, em Arcos de Valdevez, com dança, música, torneios, falcoaria, bailias, comedorias em tabernas e episódios históricos ao vivo e a cores sobre Os Árabes e Leão – o ponto alto da festa, em ambos os dias, pelas 22h.

As portas estão abertas das 17h às 3h (no sábado abrem mais cedo, às 11h). A entrada é livre.

Há Festa na Quinta

12 a 14 de Julho

Leituras, canções a Alto e Bom Som e uma oficina de escrita com Luísa Sobral, uma noite no museu com acampamento e astronomia, quinta dos animais, contos, oficinas, música, dança, visitas encenadas, jogos tradicionais, stand-up paddle, circo, insufláveis e piqueniques.

Ao longo do fim-de-semana, tudo se concentra na Quinta do Marinheiro da Casa-Museu Egas Moniz, em Avanca (Estarreja), numa festa para todas as idades que celebra os 56 anos da abertura do espaço dedicado ao neurocientista António Egas Moniz, que ganhou o Nobel da Medicina em 1949, não esquecendo o 150.º aniversário do seu nascimento.

A entrada é livre; o alinhamento pode ser conhecido ao detalhe aqui.

The Color Run

13 de Julho

Anuncia-se como os “cinco quilómetros mais felizes do planeta” e continua a colorir as cidades portuguesas. A experiência ímpar inclui a habitual T-shirt branca e um banho de cor, música e diversão, este ano inspirado no tema Disco Tour e com quatro estações de animação ao longo do percurso.

Não importa se se é um corredor ocasional ou um verdadeiro atleta porque, mais do que a performance desportiva, o que aqui interessa é o convívio. Aberto a todas as idades, o evento arranca no sábado, às 16h, na Avenida Escritor Costa Barreto, junto ao Recinto Desportivo Ribeira de Abade, em Gondomar. Próxima paragem: Oeiras, a 20 de Julho.

Para participar, há que desembolsar entre 23,90€ e 25,90€; crianças até aos dez anos não pagam. Mais informações em www.thecolorrun.pt.

Foto The Color Run DR

TEATRO

Respirar (Doze Vezes)

12 de Julho

Com assinatura do Teatro Art’Imagem, Teatromosca e La Tête Noire - La Compagnie, uma peça que explora os medos, dos que tem a criança em início de vida aos de um “velho homem”.

Da morte ao abandono, passando pelo desconhecido ou pelo fracasso, o segredo está em manter o foco no momento presente e dar nomes aos medos para que eles desapareçam. Um texto de Marie Suel, com encenação de Patrice Douchet e interpretação de Pedro Carvalho e Milene Fialho.

Vai a cena no dia 12, às 21h30, no Auditório da Quinta da Caverneira (Maia), à boleia do 43.º Fazer a Festa - Festival Internacional de Teatro para a Infância e Juventude. O bilhete custa 5€. M/6

CINEMA

Curtinhas

12 a 21 de Julho

Dois guerreiros de reinos rivais têm uma missão em comum: salvar a floresta mágica da ameaça das máquinas mortíferas. É esta a premissa d’O Segredo dos Perlimps (2022), longa-metragem de Alê Abreu, que abre a cortina do Curtinhas levantando o véu dos filmes “mais energéticos e divertidos” do 32.º Curtas Vila do Conde - Festival Internacional de Cinema.

A competição divide-se em três faixas etárias (maiores de três, de seis e de nove anos) e tem direito a um júri à altura, “atento e criterioso”, formado por crianças entre os oito e os 12 anos. Além dos filmes, este minifestival alinha uma série de oficinas inspiradas no tema Floresta Mágica. Tudo no Teatro Municipal de Vila do Conde, com bilhetes a 5€.

OFICINAS

Famílias ao Largo

13 a 27 de Julho

Dançar e Balançar no Largo com a bailarina Sílvia Santos da Companhia Nacional de Bailado (para crianças dos quatro aos 12 anos). Vamos à Ópera com a Academia de Amadores de Música e o Teatro Nacional de São Carlos (dos seis aos nove anos). São estas as propostas da 16.ª edição do Festival Ao Largo para crianças e famílias.

Os ateliês estão marcados para os dias 13, 20 e 27 de Julho, a partir das 10h, no Largo de São Carlos (Lisboa) e têm acesso gratuito, sujeito a inscrição aqui.