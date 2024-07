Na chegada a Portugal, princesa Leonor foi condecorada por Marcelo Rebelo de Sousa

A princesa Leonor de Espanha foi condecorada com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo na visita oficial a Portugal nesta sexta-feira, naquela que é a sua primeira viagem internacional a solo. A herdeira do trono espanhol foi recebida, no Palácio de Belém, em Lisboa, pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que destacou a condecoração como “uma homenagem ao rei de Espanha, a vossa alteza [Leonor] e à nossa amizade para sempre”.

Eram 11h quando a filha mais velha de Felipe VI aterrou na Base Militar de Figo Maduro. No Mosteiro de Jerónimos já a esperava uma multidão de jornalistas espanhóis e alguns turistas confusos, que perguntavam aos polícias por que motivo não podiam visitar o monumento junto do qual estavam hasteadas as bandeiras espanhola e portuguesa. “Vem a princesa espanhola”, respondiam as autoridades invariavelmente. A maioria optava por se ir embora, embora alguns se posicionassem para a ver chegar.

O carro foi pontual e Leonor foi escoltada pelas autoridades, enquanto se ouvia gritar “viva Espanha”, e acenou timidamente aos lisboetas e turistas que a esperavam. Foi recebida pela directora do Mosteiro dos Jerónimos, Margarida Donas, e o prior de Santa Maria de Belém, José Manuel dos Santos, que a acompanharam até ao interior da igreja, onde a princesa depositou uma coroa de flores no túmulo de Luís de Camões. Este é um momento comum a todas as visitas de Estado e, ainda que o encontro da princesa em Lisboa seja apenas uma visita oficial, a filha de Felipe VI terá pedido para cumprir o ritual. Depois, visitou o claustro e assinou o livro de honra.

Foto Chegada a Belém MIGUEL A. LOPES/LUSA

Era meio-dia em ponto quando entrou pelos portões do Palácio de Belém, escoltada pela guarda de cavalaria da Guarda Nacional Republicana ─ o ministro dos Assuntos Exteriores, União Europeia e Cooperação de Espanha, José Manuel Albares, também a esperava. Leonor elegeu para esta visita um elegante fato vermelho Carolina Herrera, uma opção que homenageia as cores de ambas as nações. Marcelo Rebelo de Sousa recebeu-a à saída do carro e acompanhou-a, com vários toques no braço, até ao palanque onde ambos ouviram os hinos nacionais ─ primeiro a Marcha Real, ou não fosse Leonor a convidada.

Feitas as honras militares, Leonor seguiu segura até ao interior do Palácio de Belém, enquanto trocava algumas palavras com Marcelo Rebelo de Sousa. Posaram para fotografias e seguiram para a Sala das Bicas, onde o Presidente procedeu à condecoração, enquanto a princesa sorria timidamente. No encontro que se seguiu nos minutos seguintes, Marcelo e Leonor falaram em privado.

Foto MIGUEL A. LOPES/LUSA

Num rápido discurso ao almoço (o único previsto para o dia), Leonor agradeceu a Marcelo “pela hospitalidade e todo o carinho com que a recebeu em Lisboa”. Logo de seguida, recordou a primeira viagem de Estado dos pais enquanto reis de Espanha também “a este querido país”, em 2014. E confessou: “Não posso negar o especial que é também para mim estar aqui hoje.”

Felipe e Letizia, declarou, falam de Portugal “com saudade”, recordando o carinho com que foram recebidos nas ruas e de como sempre se sentiram em casa. “Assim também me sinto hoje. Esta é uma viagem que esperava com entusiasmo e que me faz muito feliz”, insistiu a jovem princesa, que falou em castelhano.

E terminou: “Portugal e Espanha partilham uma vizinhança que vai muito além da simples proximidade geográfica; é uma vizinhança multidimensional e que se traduz numa amizade sincera e um respeito profundo e mútuo entre os nossos países.” Levantou o copo e em português pediu um brinde. “Quero fazer um brinde a estas magníficas relações, a Vossa Excelência, querido Presidente Rebelo de Sousa, e ao querido povo português, que tanto estimo. Saúde. Muito obrigada.”

Já Marcelo Rebelo de Sousa, que também arriscou algumas frases em espanhol, elogiou Leonor como “mais do que uma amiga, uma irmã”, lembrando a ligação dos “bisavós e dos avós” da princesa das Astúrias a Portugal. Foi na Villa Giralda, no Estoril, que Juan Carlos I passou parte da sua infância e adolescência no exílio, antes de subir ao trono espanhol.

O Presidente saudou também os reis espanhóis representados pela filha, destacando o tema da visita oficial da jovem princesa. “Esta primeira e muito simbólica visita é sobretudo um passo virado para o futuro. O tema que a domina é a defesa e a preservação dos oceanos e é um dos principais desafios do nosso futuro partilhado, sobretudo das gerações mais jovens”, destacou, reforçando esperar que esta visita “constitua a abertura de um novo ciclo no nosso percurso”.

Nos últimos meses, a princesa tem assumido mais compromissos reais, desde que jurou fidelidade à Constituição a 31 de Outubro de 2023, no dia em que celebrou 18 anos. O antigo chefe de protocolo de Estado, José de Bouza Serrano, explicava ao PÚBLICO que é importante que a princesa das Astúrias vá “definindo a sua própria agenda”.

O tema desta visita, protecção do ambiente e conservação dos oceanos, fará parte dessa agenda. Durante a tarde, Leonor visita o Oceanário de Lisboa, onde lhe será apresentada a Fundação Oceano Azul. É esperado que a princesa faça algumas perguntas durante a sessão de apresentação agendada para as 15h15. Depois, conclui-se a primeira visita oficial da herdeira do trono espanhol, que regressa a Madrid ao final da tarde.