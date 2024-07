Miguel Marques foi chef do ano na Alemanha, mas não podia ser mais português

Tem passado os últimos dez anos em cozinhas de restaurantes com duas estrelas Michelin, mas sempre que pode regressa à cozinha da casa do avô paterno, na região de Viseu. Afinal de contas, foi ali que tudo começou. “Cozinhávamos juntos nos almoços de domingo. Fazíamos os assados, o bacalhau com batata a murro, o polvo”, conta. Miguel Marques despertava, assim, para a cozinha, profissão que o levou a atravessar a fronteira, rumo à Suíça e à Alemanha, países onde já deu nas vistas. Em 2023, foi distinguido como Chef do Ano na Alemanha, Suíça e Áustria – o Koch des Jahres premeia as novas promessas nestes três países. Actualmente, está na Suíça a trabalhar como sub-chef no Widder Restaurant, em Zurique, sem esconder o desejo de regressar a Portugal e liderar um projecto seu.

