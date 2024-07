Ecovia do Mondego pronta. São 40 quilómetros de paisagem para descobrir ao longo do rio

Na próxima segunda-feira, 15 de Julho, a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra inaugura a Ecovia do Mondego, projecto que resulta de um investimento conjunto com os municípios de Santa Comba Dão, Mortágua, Penacova e Vila Nova de Poiares, proporcionando uma ligação ciclável de 40 quilómetros ao longo das margens do rio. Um investimento de 1,7 milhões de euros (com comparticipações do Centro 2020 e do programa Valorizar), que visa valorizar o turismo no interior, com um convite a associar as caminhadas ou pedaladas às experiências que o território tem para oferecer.

“Temos uma ligação afectiva ao rio Mondego e essa ligação é motivo de inspiração neste circuito”, enquadra Emílio Torrão, presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra à Fugas, destacando as paisagens deslumbrantes que acompanham aquele curso de água. Disso são exemplo a Aguieira, a livraria do Mondego e o parque de lazer de Poiares, entre outras. Cenários que passam, agora, a estar mais acessíveis com este novo percurso, que liga à Ecopista do Dão – ciclovia de 49 quilómetros – e acompanha o Mondego até Coimbra. Quer isto dizer que passa a ser “possível fazer de Coimbra a Viseu de bicicleta”, nota Emílio Torrão.

Esta nova ciclovia procura ir ao encontro da tendência de crescimento “do turismo de natureza, nomeadamente as caminhadas e passeios de bicicleta”, acrescenta aquele responsável. “Verificámos, com a pandemia, uma maior procura”, testemunha, lembrando que aquela região já conta com “mais de 700 percursos cicláveis e terrestres”.

Concretamente no que à Ecovia do Mondego diz respeito, foi desenhada “de forma a poder ser percorrida pelos especialistas em passeios de bicicleta e caminhada e não só. Pode ser feita por toda a família”, vinca, explicando que os troços mais acentuados “podem ser contornados”.

A inauguração está marcada para as 9h, na Estação Ferroviária de Santa Comba Dão. A iniciativa contará com a presença do Secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, e vai compreender vários momentos, noutros pontos da ecovia.