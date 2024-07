As infracções das empresas que submeterem a declaração do IRC mínimo com erros ficam sem efeito, se o fisco provar que agiram de boa-fé. Proposta está em consulta pública.

As grandes multinacionais que não entregarem à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) portuguesa as declarações do IRC mínimo global de 15% arriscam-se a enfrentar coimas de 5000 a 100 mil euros, mas nos três primeiros anos de aplicação das novas regras o fisco não irá accionar as contra-ordenações, se concluir que as empresas não estão a tentar escapar às suas obrigações fiscais.