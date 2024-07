As transferências nos candidatos ao pódio: o primeiro tomar de pulso

Sporting e Benfica arrancam para 2024-25 num ombro-a-ombro, com três reforços cirúrgicos para cada lado. Sem Champions, FC Porto parece depender ainda de um encaixe. Sp. Braga mais activo no mercado.

Com os adeptos só à espera da final do Euro 2024, as Ligas domésticas, como a portuguesa, começam a reclamar maior atenção à medida que os clubes projectam os plantéis para a nova temporada. E depois da eliminação de Portugal, nos quartos-de-final, as movimentações dos clubes, especialmente dos que se posicionam na primeira linha de ataque ao título, ganharam outra dimensão.

Com os estágios a acelerarem e os primeiros testes no horizonte, ganha relevância uma primeira radiografia da pré-época, em particular das transferências, com o campeão Sporting e o “vice” Benfica a mostrarem os primeiros reforços para atacarem as várias frentes, com a Liga dos Campeões a determinar o grau de investimento.

Ausente da próxima edição da Champions, e enquanto aguarda um encaixe financeiro — Francisco Conceição é o caso mais mediático — o FC Porto procura gerir uma frágil situação financeira antes de poder apresentar alternativas a saídas como as de Pepe e Taremi, para mencionar apenas os nomes de maior peso no grupo de 2023-24 cuja saída está já confirmada.

Sem desarmar nesta luta pelos lugares de pódio, o Sp. Braga tem vindo a organizar-se, sendo, dos quatro que terminaram a época anterior nos lugares cimeiros, o mais activo no mercado, com sete contratações.

Mas, recuperando o trabalho desenvolvido pelos dois clubes de Lisboa, que mantêm as respectivas estruturas técnicas, é possível confirmar o reforço cirúrgico de posições que condicionaram a última campanha.

Em Alvalade, assumidas as saídas do guarda-redes Adán e dos centrais Neto e Coates, Rúben Amorim deu as boas-vindas ao bósnio Vladan Kovacevic, reforço para a baliza oriundo do Raków, da Liga polaca, por 4,8 milhões de euros.

Também garantido nos “leões” está o defesa-central belga (vindo directamente do Euro 2024), de 20 anos, Zeno Debast, oriundo do Anderlecht, por 15,5 milhões de euros (com cláusula de rescisão de 80 milhões). Já Mateus Fernandes, regressa após cedência ao Estoril, tal como os jovens Afonso Moreira (Gil Vicente) e Diego Callai (Feirense). Para além de Adán, Neto e Coates, saem Paulinho (Toluca), Nazinho (Cercle Brugge) e Fatawu (Leicester), o que garante um balanço positivo de 6,45 milhões de euros entre compras e vendas.

Benfica com três mais um

Com saldo favorável (fruto da venda de Gonçalo Ramos, há um ano), o Benfica investiu em três activos: o lateral-esquerdo alemão ex-Heidenheim Jan-Niklas Beste (para fazer esquecer Grimaldo), por 8 milhões de euros; o avançado grego Vangelis Pavlidis (ex-AZ Alkmaar), por 18 milhões de euros; e o médio luxemburguês Leandro Barreiro (ex-Mainz), a custo zero. No sentido contrário, seguiram Rafa (Besiktas), Bernat (PSG) e Jurásek (Hoffenheim). Por fim, Di María fica e ponto final, ao que parece.

Mais atrasado neste capítulo, o FC Porto parte para o estágio na Áustria sem qualquer cara nova e ainda à espera de alguns internacionais que jogaram o Europeu e a Copa América. Em especial de Francisco Conceição, que poderá protagonizar a primeira saída com uma contrapartida financeira, essencial para as contas portistas e para determinar o nível de reforço do plantel de Vítor Bruno.

Sem tempo a perder, o Sp. Braga é o mais activo dos quatro no mercado de Verão e o que está mais adiantado, com sete reforços garantidos por 15,25 milhões de euros: Robson (ex-Nice), Wdowik (ex-Jagiellonia Bialystok), Roberto Fernández (ex-Málaga), Ouazzani (ex-Guingamp), João Marques (ex-Estoril), Thiago Helguera (ex-Nacional Montevideu) e Gabri Martínez (ex-Girona).

Como é timbre dos minhotos, o saldo é amplamente positivo, muito graças às transferências de Abel Ruiz (9 milhões) para o Girona, de Rodrigo Gomes (15M) para o Wolverhampton (esteve cedido ao Estoril) e de Álvaro Djaló (por 15 milhões pagos pelo Athletic Bilbau). Daniel Sousa perdeu ainda José Fonte, Borja, Ndour, Pizzi, Rony Lopes e Tiago Esgaio.