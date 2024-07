FC Porto vai partilhar dados de transferências com sócios em nome da transparência

O FC Porto anunciou, na manhã desta sexta-feira, um conjunto de medidas para que os sócios se sintam mais próximos do funcionamento do clube. Do conjunto listado no site oficial do clube, a mais sonante prende-se com a confirmação da criação do Portal da Transparência, uma plataforma disponível aos associados “azuis e brancos” que reunirá informação sobre transferências de jogadores e outros negócios importantes na vida do clube.

Depois de acusar a antiga administração, liderada por Jorge Nuno Pinto da Costa, de estar ao serviço de interesses obscuros e de esconder informações aos sócios, André Villas-Boas prometeu durante a campanha eleitoral criar um mecanismo que permitisse aos sócios fiscalizar os negócios e investimentos feitos pelo FC Porto. O Portal da Transparência servirá de veículo a esta vontade, não tendo sido ainda anunciada uma data concreta para o arranque deste serviço.

Na nota publicada no site, o FC Porto confirma ainda que foram “desbloqueados” mais sete mil lugares no Dragão disponíveis para os sócios que quiserem comprar lugar anual, adiantando também que vai ser distribuído um novo cartão de sócio universal, sem encargos adicionais, equipado com novas modernizações tecnológicas. O clube fala ainda de alterações aos acessos do Estádio do Dragão em dia de jogo, prometendo uma experiência melhorada aos adeptos que se desloquem ao recinto portista para ver o jogo.

Foto Aumentar transparência no FC Porto foi uma das bandeiras da campanha de André Villas-Boas Nelson Garrido/Arquivo

O Portal da Transparência foi uma das principais promessas de André Villas-Boas, vencedor das eleições portistas com mais de 80% dos votos. Depois de assegurar a renovação de Rodrigo Mora até 2027, o presidente do FC Porto viajou até ao Brasil por motivos profissionais, apurou o PÚBLICO. Ao que tudo indica, a viagem serviu para discutir uma dívida deixada pela antiga administração ao banco brasileiro BMG, parceiro institucional dos "dragões", que tem de receber duas tranches de 4,25 milhões de euros por causa da antecipação de receitas referentes à transferência de Otávio para os sauditas do Al-Nassr.

Esta foi uma de várias surpresas que a administração de André Villas-Boas encontrou após tomar posse da SAD do FC Porto. As dificuldades financeiras atravessadas pelos "dragões" são publicamente conhecidas, tendo sido também um dos rastilhos do descontentamento que motivou a forte mobilização favorável a Villas-Boas e que ditou a saída do presidente mais titulado da história do futebol.

Estas dificuldades financeiras ditaram já a queda do projecto de uma academia na Maia, depois de anterior administração ter passado um "cheque em branco" à autarquia, de modo a assegurar os terrenos municipais. Já sob a tutela de André Villas-Boas, os "dragões" informaram o município de que o clube não tem actualmente folga financeira para fazer o investimento necessário, afastando-se do negócio desenhado por Pinto da Costa e Fernando Gomes, ex-administrador financeiro da SAD.

O FC Porto apresenta-se aos sócios no dia 28 de Julho, às 18h30, frente ao Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. O encontro marcará também o reencontro dos portistas com Alex Telles e Otávio, dois antigos jogadores do clube.