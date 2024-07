Espanha ou Inglaterra, quem vai ganhar a final do Euro 2024?

Às vezes resulta tirar do jogo aquele avançado que por acaso é o capitão de equipa e o melhor marcador de sempre quando ainda há um jogo para ganhar. E também vale a pena apostar em alguém que ainda anda na escola.

Estas são duas narrativas possíveis para enquadrar os dois finalistas do Euro 2024, Inglaterra e Espanha, que, neste domingo vão encontrar-se em Berlim pelo título de campeão da Europa.

É por aqui que vamos em mais um episódio de “O pé direito do Éder”, e a palavra chave para este episódio não podia ser outra: final. No domingo saberemos se este será o primeiro título europeu para a Inglaterra ou o quarto para a Espanha.

No podcast “O pé direito do Éder” escolhemos as palavra-chave e cruzamos histórias do passado com histórias da actualidade. Às terças e sexta-feiras.

O Pé Direito do Éder está disponível na Apple Podcasts, Spotify, YouTube e nas outras aplicações para podcasts.