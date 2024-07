Fotógrafo alemão Thomas Struth ganha Prémio Europeu Helena Vaz da Silva

Com quase cinco décadas de percurso artístico, Struth tem orientado o seu olhar para as cidades, as pessoas, a natureza e a tecnologia.

O alemão Thomas Struth é o primeiro fotógrafo a ser reconhecido com o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva desde que o galardão foi criado em 2013 pelo Centro Nacional de Cultura (CNC), numa parceria com a organização transnacional Europa Nostra e o Clube Português de Imprensa. A organização do prémio sublinha a “excepcional contribuição de um dos maiores fotógrafos do nosso tempo para a promoção do património cultural e dos valores europeus”.